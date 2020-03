Danske eksperter advarer: Kan hurtigt løbe tør for malariamedicin

Det gælder om at være hurtig, hvis man skal have fingre i malariamedicinen klorokin, som snart kan være udsolgt, lyder det fra danske eksperter

I Frankrig har man fået et muligt gennembrud i den desperate jagt på en kur mod coronavirus.

På infektionshospitalet i Marseille har direktøren, professor Didier Raoult, nemlig haft succes med at gøre patienter raske på kort tid ved hjælp af malariamedicinen klorokin. I forsøget fik 24 coronasmittede patienter 600 miligram klorokin om dagen. 75 procent var raske på under en uge og viste ingen tegn på at smitte, viser det offentliggjorte resultat 16. marts ifølge Radio France.

De franske resultater fik i sidste uge den amerikanske præsident, Donald Trump, til at beordre lægemiddelstyrelsen FDA til at udføre store forsøg for at afklare effekten af medicinen, samtidig med at den blev frigivet til amerikanerne. Netop det kan få store konsekvenser for Danmark, vurderer to eksperter.

På Mediterranee Infection Institute i Marseille bliver patienter behandlet med malariamedicinen klorokin. Foto: Gerard Julien

USA har masseopkøbt klorokin på det internationale medicinmarked, ligesom Kina, Frankrig, Sverige, Polen og Australien også har sat gang i store forsøg med klorokin.

Selvom malariamedicinen ikke endnu er gennemtestet og altså ikke er en sikker, bevist kur mod coronavirus, vil de foreløbige opløftende resultater fra Frankrig med garanti få prisen til at ryge i vejret, vurderer Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

- Det er desværre velkendt inden for lægemidler, at når der pludselig sker en stor ændring i efterspørgslen, reagerer markedet ofte med meget høje prisstigninger. Det er en branche, hvor man er vant til at tage, hvad man kan få. Medicinmarkedet er meget hårdt, og vi har indimellem set priser, der er tidoblet.

Den amerikanske medicinalproducent Rising Pharmaceuticals, der producerer klorokin, hævede allerede i januar prisen med næsten 100 procent, kunne Financial Times berette.

I Danmark indledte man i kølvandet på andre lande forsøg med klorokin på 50 coronapatienter på Hvidovre Hospital mandag. Men man kan risikere at stå i en situation, hvor medicinen bliver udsolgt, fortæller sundhedsøkonom ved VIVE Jakob Kjellberg til Ekstra Bladet.

- Det er klart, at hvis det her viser sig at være mirakelmidlet, vil alle have fingre i det. Det er der selvfølgelig ikke produktionskapacitet til på kort sigt at kunne levere til markedet. Så er spørgsmålet så, hvor hurtigt man kan skrue op for tempoet af produktionen, men det vil tage tid.

Bivirkninger ved klorokin De fleste tåler behandling med klorokin i årevis uden bivirkninger. Man kan dog få disse De hyppigste og mildeste bivirkninger er træthed, svimmelhed, kvalme og mavekrampe. Kvalmen kan undertiden undgås ved at starte på halv dosis

Enkelte får kløende udslæt

Enkelte får soleksem ved solbadning efter behandlingens start

Milde bivirkninger forekommer ganske hyppigt. Her kan der også være tale om hovedpine eller mavesmerter.

Enkelte opleve, at deres syn bliver sløret efter indtagelse af klorokin. Det går i sig selv 8-16 timer efter indtagelsen Kilde: Gigtforeningen og Danske Lægers Vaccinations Service Vis mere Luk

Konsekvenser for gigtpatienter

I den sydfranske havneby Marseille er man mandag gået over til at behandle alle coronasmittede patienter med klorokin og penicillinen zitromax, selvom de franske myndigheder ikke har godkendt denne kombination, som professor Didier Raoult har testet i sit forsøg.

På trods af, at de franske myndigheder endnu ikke har godkendt brugen af klorokin, oplever man allerede mangel på medicinen i samfundet. Klorokin bruges nemlig både til at behandle malaria og gigt. Derfor har franske gigtpatienter nu flere steder problemer med at skaffe medicinen.

- Mig bekendt har efterspørgslen betydet, at gigtpatienter i USA og Frankrig har fået svært ved at få adgang til klorokin, og det er jo tragisk. Her har det jo en veldokumenteret effekt, forklarer sundhedsøkonom Jes Søgaard.

I Danmark vil det fra mandag ikke længere være muligt at få udskrevet klorokin på recept fra sin egen praktiserende læge. Det oplyste Lægemiddelstyrelsen til Ekstra Bladet søndag.

