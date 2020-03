Danske Emma er i Italien: - Alvoren er gået op for folk

- Her er fuldstændig tomt. Helt dødt.

Danske Emma Juul sidder i en lejlighed i byen Salerno i den sydlige del af Italien. Fra sit vindue observerer hun gaden under sig.

I sin tid som udvekslingsstuderende og freelancejournalist i Italien har Emma set livet forsvinde fra byens gader.

Hun har set Salerno blive til en spøgelsesby.

- Norditalien er hårdest ramt, men de restriktioner, der er blevet indført, gælder i hele landet, fortæller Emma Juul til Ekstra Bladet.

Emma Juul og hendes kæreste har opholdt sig i Italien siden 18. februar. Hele landet er underlagt et udgangsforbud. Privatfoto

- Man må kun gå ud for købe ind, gå på apoteket eller på arbejde, fortsætter hun.

For at få lov til at opholde sig udenfor skal man medbringe en officiel erklæring, som man printer ud på nettet.

Herpå skal man skrive sine oplysninger og sit pasnummer og på tro og love sværge, at man kun har bevæget sig ud af sit hjem, fordi det er strengt nødvendigt.

Som noget helt nyt skal man også sværge, at man ikke er i karantæne. Derudover skal man altid sørge for at have sit pas på sig, så myndighederne kan tjekke, at man er den, man udgiver sig for at være.

475 døde - på kun ét døgn Italien bekræftede sit første tilfælde af coronasmitte i slutningen af januar, mens de første 'lockdowns' blev indført 21. februar og gjaldt for store dele af Lombardiet. 9. marts indførte den italienske premierminister Giuseppe Conte et nationalt udgangsforbud i landet, hvor omkring 2000 personer lige nu ligger på intensivafdelinger på landets hospitaler. Alle butikker med undtagelse af apoteker, supermarkeder og lignende er blevet lukket ned, og italienerne må kun forlade deres hjem, hvis det er højst nødvendigt. Udgangsforbuddet berører 60 millioner italienere. Titusindvis smittet

I alt 2978 mennesker er døde af coronavirus i Italien, og antallet af personer, der er konstateret smittet, er i skrivende stund 35.713 og stiger med omkring 3500 nye tilfælde hver dag. 18. marts har landet registreret 475 dødsfald over 24 timer. Det er det højeste antal, noget land nogensinde har registreret på et døgn. Vis mere Luk

Ifølge Emma advarer myndighederne om, at der er lovhjemmel for, at man i Italien kan blive dømt for at have medvirket til en persons død, hvis man går ud, selvom man udviser symptomer, og en anden bliver smittet og dør.

Noget, som flere medier, herunder det canadiske National Post og britiske Metro UK, også melder om.

- Myndighederne tager det meget alvorligt, og det mærker man, fortæller Emma Juul.

- Der er mange kontroller på gaden, og der kører politibiler rundt med højtalere på tagene, hvorfra der bliver sagt: 'Husk at blive indenfor og følg reglerne'.

Myndighederne er også begyndt at sprøjte desinficerende skum på vejene, fordi folk er nervøse for at hive virussen med ind i deres hjem, når de har været udenfor.

Det er et stykke tid siden, at det universitet, Emma går på, lukkede ned, og hun regner ikke med, at det åbner lige foreløbig. Nu bliver hver dag spenderet i lejligheden her. Privatfoto

Og befolkningen tager truslen seriøst.

- Alvoren er gået op for folk. Der hænger bannere ned fra folks altaner, hvor der står 'Det skal nok gå', siger Emma Juul.

- Det, man frygter her i syden, er, at hvis vi bliver lige så hårdt ramt her som nordpå, så kan vi slet ikke klare det, fortæller hun og henviser til, at den sydlige del af Italien er dårligere stillet økonomisk end den nordlige.

Selv er Emma Juul ikke bekymret for, at sygdommen skal ramme hende. Det selvom 475 mennesker er døde det seneste døgn.

Hun og kæresten er nemlig begge unge og er ikke 'i risikogruppen', som hun beskriver det.

- Men vi tager det dybt alvorligt, at vi kan være smittebærere. Derfor bliver vi indenfor så meget, vi kan, selvom man godt kan føle, man bliver sindssyg af at skulle være spærret inde, siger Emma Juul.

- Jeg har også været nede at købe masker, selvom de vist ikke rigtig virker. Kun fordi der går rygter om, at det snart bliver umuligt at komme på apoteket, hvis man ikke er iført en maske, fortæller hun.

Men alligevel føler parret sig trygge i byen. Og det er en af grundene til, at de endnu ikke er draget tilbage til Danmark.

- Der har ikke været særlig mange tilfælde i regionen. Men vi kunne godt overveje at tage hjem, hvis udgangsforbuddet fortsætter her, og hvis der ikke kommer udgangsforbud i Danmark, siger Emma Juul.

- Lige nu tager vi det en dag af gangen.