- Danske færger: Strategien er helt klar

En norsk færge tør ikke længere fragte elbiler om bord. De danske færgeruter har ikke planer om at følge trop

Den norske færge Havila Kystruten har valgt at droppe at have elbiler om bord på grund den risiko, det kan medføre, hvis bilens batteri bryder i brand.

Dropper elbiler: Kan få fatale konsekvenser , som er ingeniør og direktør i brancheorganisation Skad, som forklarede, hvorfor det kan være særligt farligt, hvis der opstår brand i en elbils batteri på en færge.

Branden har nemlig en eksplosionsagtig udvikling, og så udvikler den giftige gasser. Samtidig kan en brand i en elbils batteri ikke slukkes.

Uhyre sjældent

Men de danske færgeselskaber, som Ekstra Bladet efterfølgende har talt med, vurderer på nuværende tidspunkt ikke, at det er nødvendigt at følge Havila Kystrutens eksempel.

'Det sker heldigvis uhyre sjældent, at elbiler bryder i brand. Men med udbredelse af elbiler er det klart, at både myndighederne, brandeksperterne, færgebranchen og producenterne af elbiler har dette højt på dagsordenen,' skriver Jesper Maack, der er kommunikationschef for Molslinjen, i en mail til Ekstra Bladet, som fortsætter:

'Skulle det ske, at en elbil brød i brand på en af Molslinjens færger, er strategien helt klar. Skibene er udstyret med meget kraftige sprinklere, som på én gang kan holde branden under kontrol og slå røgudvikling fra branden ned.'

Ifølge kommunikationschefen vil branden ikke kunne true skibets stabilitet, da vandet og varmen kontinuerligt ledes væk fra vogndækket. Herefter vil skibet søge havn.

Styr på proceduren

Sejler man med Scandlines, er det ligeledes muligt at køre om bord i en elbil.

Kommunikationschef Anette Ustrup Svendsen skriver i en mail til Ekstra Bladet, at Scandlines’ færger alle er udstyret med brandbekæmpelses-udstyr, som det er påkrævet af relevante myndigheder, ligesom besætningerne er trænet i brandbekæmpelse.

'I tilfælde af en brand i en elbil vil vi evakuere dækket og fokusere på at begrænse ildens udbredelse og ventilere dækket for at undgå ophobning af røggasser,' lyder det i mailen.

Herefter vil færgen sejle til nærmeste havn. Kommunikationschefen oplyser desuden, at besætningen jævnligt runderer vogndækket under overfart.

'Vi har i min tid (siden 2011) ikke haft nogen bilbrande ombord,' skriver Anette Ustrup Svendsen.