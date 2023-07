Danske fiskere får millionerstatning for tab af kvoter efter brexit

157 danske erhvervsfiskere og erhvervsfiskerselskaber har fået kompensation for cirka 791 millioner kroner, fordi de med handelsaftalen med Storbritannien efter brexit har fået færre fiskekvoter.

Det skriver Fiskeristyrelsen i en pressemeddelelse.

Syv ansøgere er blevet afvist, da værditabet af deres kvoter er under 10.000 kroner, eller fordi de ikke var aktive fiskere, da de ansøgte.

Det var forventet, at der ville blive ansøgt om flere penge, og den politisk fastsatte økonomiske ramme var derfor på 840,8 millioner kroner. Det skyldes blandt andet, at flere fiskere har valgt at ophugge deres fartøjer.

Nogle ansøgere har også valgt ikke at gøre brug af en forhøjet kompensationsrate, fordi det ville kræve, at ansøgeren gennemførte visse grønne indsatser i virksomheden.

Kompensationen til fiskerne skal mindske de negative konsekvenser af brexit, og det skal gøre det muligt for fiskerne at tilpasse sig, efter der er kommet færre kvoter.

Kompensationen er finansieret af EU-midler fra den såkaldte Brexittilpasningsreserve.

Efter flere års forhandling blev EU og Storbritannien på juleaftensdag 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem parterne. Blandt andet på fiskeriområdet.

Meget ændrede sig for blandt andet danske fiskere, der pludselig ikke havde de fiskekvoter, som de tidligere havde haft.

En fiskekvote er tildelt fiskeren og sætter en grænse for, hvor mange fisk fartøjet må fange og også hvilke arter. Fiskeren kan sælge sin kvote til en anden fisker.

Fiskere fra Danmark, Frankrig, Belgien og Holland har tidligere fanget mange fisk i britisk farvand, men det ville Storbritannien ændre.

I en tilpasningsperiode frem til 30. juni 2026 vil 25 procent af EU's fiskekvoter overgå til Storbritannien. Nogle af dem har tidligere været på danske hænder, og det er dem, der bliver kompenseret for.