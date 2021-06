Danske fiskere må fange færre tobis efter brexit

Den danske fiskekvote for tobis i 2021 i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat forventes at komme til at ligge på 86.651 ton.

Det skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

EU og Storbritannien indgik tidligere i år den første aftale om fiskekvoter efter brexit. Og nu er de endelige detaljer kommet på plads.

- Det er træls, at briterne har stillet sig uden for EU, og det har været hårde forhandlinger. En pris, vi har måttet acceptere i sidste ende for en aftale, er den lidt lavere kvote på tobis, siger fiskeriminister Rasmus Prehn (S) i pressemeddelelsen.

- Men min klare vurdering er, at dansk fiskeri står bedre i det lange løb i en aftale med briterne end uden, da det er nu, vi skal lægge byggestenene til et tæt samarbejde, hvor vi har reel og fuld adgang til de vigtige britiske farvande, siger han.

Aftalen fastsætter fiskekvoter - altså hvor mange fisk, der må fanges - for en række fisk, der er vigtige for dansk fiskeri.

Den danske kvote for tobis forventes at komme til at ligge på 86.651 ton. Kvoten for 2020 var på lidt over 100.000 ton. For sperling forventes det at blive 116.447 ton i 2021.

- Aftalen skal være med til at sikre, at vi også ud i fremtiden har adgang til hinandens farvande.

- Det har været meget på bordet denne første gang med briterne uden for EU, men vi arbejder hele tiden på at styrke samarbejdet, så vi kan sikre de bedst mulige vilkår for danske fiskere, siger Prehn.

Storbritanniens farvande var tidligere en del af EU's samlede kvotesystem, men 31. december udløb overgangsperioden efter brexit.

I første omgang blev sidste års kvoter forlænget i tre måneder, og siden blev der indgået et kompromis frem til udgangen af juli. Nu er der fastsat fiskekvoter for hele 2021.