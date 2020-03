Danske fiskere om krisen: Mismod og afmagt

En uge inde i coronakrisen er eksporten af fisk stort set forsvundet for mange virksomheder. Og små erhvervsfiskere frygter for deres fremtid

Udbruddet af den smitsomme coronavirus har i de seneste uger ramt det danske erhvervsliv som en forhammer. Særligt små og mellemstore virksomheder er hårdt ramte.

Og på fiskeauktionen i Gilleleje mærker man allerede konsekvenserne af den tiltagende økonomiske krise.

- Der har allerede været dage, hvor priserne har været under det halve af, hvad de plejer at være.

Torben Hansen ved, hvad han snakker om. Han har været i fiskeindustrien, siden han i en alder af 16 flyttede til Thyborøn for at blive erhvervsfisker.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Torben Hansen reparerer et trawlergarn. Selvom han ikke selv fisker i dag, hjælper han ofte de andre fiskere i Gilleleje med at passe bådene og fikse deres garn. Foto: Aleksander Klug

Og selvom han har set fiskeribranchen overleve både op- og nedture, er krisen, som branchen befinder sig i i dag, noget helt nyt.

- Stemningen her i byen er præget af mismod og afmagt. Og jeg ved, at i hvert fald tre skippere har planer om at indstille arbejdet inden længe.

Salg halveret

Forårssolen kaster lange skygger over det blågrønne net, han er ved at reparere på auktionskajen i Gilleleje Havn. En sten satte sig fast under nattens tur på vandet og har efterladt sig et gabende hul i det fintmaskede net.

De ellers livlige gader i den charmerende by ligger øde hen, og kun nogle få har vovet sig udenfor på havnen for at nyde vejret.

- Det hele er lidt på lavt blus, fortsætter Torben Hansen. Men selvom coronavirussen fylder meget i samfundet i disse dage, går snakken i Gilleleje mest på det, der kendetegner byen.

- Folk snakker mest om prisen på fisk, og hvorvidt de kan få afsat deres fangst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På trods af det gode forårsvejr er stemningen trykket på Havnen i Gilleleje. Både cafeteriet og havnebutikken er lukkede, og de få mennesker, der strejfer rundt i solen, holder sig på behørig afstand af hinanden. Foto: Aleksander Klug

Og med god grund. Hummere er den primære indtægtskilde for de resterende fiskere i byen. Normalt ligger prisen på 60-70 kroner pr. kilo. Mandag var prisen 30-35 kroner pr. kilo.

Meget af fangsten, der lander i Gilleleje, bliver solgt til italienske og spanske restauranter, men den voldsomme stigning i smittetilfælde i Sydeuropa har lukket for den økonomiske hane for små erhvervsfiskere herhjemme.

- 80 procent af hummerne, der bliver landet i Gilleleje, ender i Italien og Spanien. Ingen spanier med respekt for sig selv laver paella uden jomfruhummer, griner Torben Hansen lidt for sig selv.

Amputeret industri

Det er dog ikke kun tab på det italienske marked, der får industrien til at kollapse. Hos virksomheden Fonfisk Hanstholm A/S står salget af fisk til danske restauranter nærmest stille.

Heller ikke hos Læsø Fiskeindustri er fremtidsudsigterne lyse, fortæller Peter Bang Pedersen, der står for køb og salg i virksomheden.

- Salget er fuldstændig gået i stå i Europa. Ingen har købt vores fryseprodukter i den her uge, og salget til danske restauranter er nærmest amputeret.

På virksomhedens fabrik i Skagen har man skåret antallet af medarbejdere fra 80 til 12, og fabrikken på Læsø, er nu lukket helt ned.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Auktionskajen i Gilleleje ligger øde hen. Foto: Aleksander Klug

Den danske fiskeribranche er i forvejen udfordret af stigende fangstkvoter og forslag om videoovervågning på kuttere. Og Peter Bang Pedersen mener, at den nuværende krise kan betyde enden for mange fiskere.

- Den her krise koster for alle. Lige nu er vi kun en uge inde i krisen, og det er allerede ren overlevelse.

- Kan vi bare holde det i nul, er det fint.

På havnen i Gilleleje kan Torben Hansen nikke genkendende til det scenarie, Peter Bang Pedersen udlægger.

- Som det ser ud i dag, er det nok et erhverv, der dør med den generation, der er i det nu.