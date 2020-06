Danske forskere er klar med mere sikker antistoftest

Efter to måneders forskningsarbejde er en danskproduceret covid-19-antistoftest nu klar til brug.

Dermed bliver det med større sikkerhed muligt at fastslå, om de borgere, der testes med en blodprøve, har været smittet med coronavirus.

Ud over at give den enkelte vished vil testen kunne bidrage til overvågningen af smittespredningen i Danmark.

Bag testen står Rigshospitalet, Københavns Universitet og Novo Nordisk.

- Vi kan bruge testen til at undersøge, hvor udbredt smitten med covid-19 har været i den danske befolkning, siger Peter Garred, der er professor på Rigshospitalets Diagnostiske Center.

Ud over at være mere sikker end de test, der hidtil har været brugt, har testen den fordel, at den er danskproduceret.

- Vi kender indholdet af alle detaljer i testen, og desuden kan vi med vores samarbejde med Novo Nordisk blive selvforsynende i Danmark, siger Peter Garred.

Hvornår de første vil blive tilbudt testen, er op til Statens Serum Institut og Danske Regioner.

- Testen er klar nu, og den vil i praksis kunne leveres fra næste uge, siger Peter Garred.

Hidtil har de antistoftest, som er blevet benyttet i Danmark, været produceret i udlandet. Blandt andet har Danske Regioner indkøbt test fra Kina, såkaldte Livzon-test, som har en nøjagtighed på 75-77 procent.

Det har været for lavt til, at Statens Serum Institut har villet benytte den.

Den danske test har en nøjagtighed på 97 til 98 procent.

Endnu ved forskerne dog ikke, om man reelt er beskyttet mod infektionen, hvis man har dannet antistoffer mod virusset, eller hvor længe kroppen vil fortsætte med at lave antistoffer.

- Det er noget, der skal undersøges nærmere, siger Peter Garred.

Foruden antistoftesten har forskerne udviklet en test, der kan bruges til at undersøge, hvilken type antistoffer der findes i blodet.

Den kan på længere sigt bruges til at udvælge donorer, som kan levere antistoffer til behandling af patienter ramt af covid-19.

- I fremtiden, når vores viden om covid-19 er blevet bedre, vil vores test forhåbentlig også kunne bruges til at forudsige, hvem der faktisk er blevet immune mod virusset, siger Peter Garred.

Foreløbige undersøgelser viser, at kun få i Danmark har dannet antistoffer mod covid-19.

Således viste en undersøgelse fra Statens Serum Institut i maj, at kun 1,1 procent af 1071 repræsentativt udvalgte personer, havde dannet antistoffer.