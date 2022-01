Danske forskere har med ny teknik støvsuget dyrs dna fra luften

Forskere fra Københavns Universitet har opfundet en metode til at støvsuge dyrs dna fra luften.

Metoden er testet i Zoologisk Have i København, hvor forskerne har filtreret luft i okapistalden, regnskovshallen og udendørs blandt indhegningerne.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

- Vi var forbløffede, da vi så resultaterne. Ved at støvsuge dna fra luften registrerede vi 49 dyrearter. Både pattedyr, fugle, frøer, krybdyr og fisk.

Det fortæller Kristine Bohmann, der leder det danske studie og er lektor på GLOBE instituttet på Københavns Universitet.

- Udenfor kunne vi registrere mange af de dyr, der har adgang til et udendørs område i den del af haven – for eksempel struds, perlehøne, giraf, zebra, impala, okapi og næsehorn, siger hun.

De fleste af de dyrearter, som forskerne registrerede via luftbårent dna lever i fangenskab i Zoologisk Have – men ikke dem alle. Forskerne registrerede også dna fra dyr, der findes uden for Zoologisk Have såsom hund, kat, mosegris, halsbåndmus, rotte og rødt egern.

Det danske studie er lavet parallelt med et lignende studie på Queen Mary University of London, hvor man har støvsuget dyrs dna i Hamerton Zoo Park.

Håbet er, at opfindelsen kan bruges til at kortlægge dyrearter i bestemte områder på en hurtigere og mere effektiv måde, fortæller Kristine Bohmann.

Den måde dyrearter i dag kortlægges er meget tidskrævende. Det indebærer typisk at man ser dyrene med det blotte øje eller optager dem med en kamerafælde.

Man kan også registrere deres tilstedeværelse gennem de spor, de efterlader sig, som afføring eller spor i jorden, fortæller hun.

Derfor kan den nye metode med dna støvsugning blive et vigtigt værktøj for at kortlægge dyrs tilstedeværelse, mener Kristine Bohmann.

- Vi er midt i en biodiversitetskrise, og det vi har brug for, at vide er, hvor arterne kan findes, for at finde ud af, hvilke naturbevarende tiltag der skal laves.

- Derfor tror vi på, at det fuldstændig kan ændre vores evne til at kortlægge dyrs tilstedeværelse. Det kan give værdifuld viden, eksempelvis i forbindelse med beskyttelse og bevarelse af vores biodiversitet, siger hun.

Den nye teknik er på nuværende tidspunkt kun testet i zoologiske haver, og derfor er det ikke garanteret, at teknologien virker på samme måde i den vilde natur, forklarer Kristine Bohmann.

- Det her er et startpunkt. Nu skal vi ud og teste teknologien ude i naturen.

- På nuværende tidspunkt ved vi ikke om, det virker i eksempelvis et tæt bevokset område, så der skal forskes mere på det her, siger hun.