Danske forskere løser 40 år gammel gåde

To danske forskere spærrede øjnene op, da de gennemlæste deres netop udgivede artikel. De var nemlig meget tættere på at løse en gammel gåde, end de før havde troet

Danske forskere troede, at de var langt fra at løse en gammel matematisk gåde. Men faktisk havde de næsten knækket koden og foræret en stor del af løsningen væk i en forskningsartikel, de lige havde udgivet.

Så fik de travlt, skriver Københavns Universitet.

- Under gennemlæsningen af vores videnskabelige artikel gik det pludselig op for os, at løsningen lå lige foran os. Og næste reaktion var 'åh nej - vi har skudt os selv i foden og foræret den væk', fortæller datalog Eva Rotenberg fra DTU.

Hun måtte nu - sammen med kollegaen Jacob Holm fra KU - skynde sig for at være de første til at nå helt i mål.

- Vi arbejdede nonstop på artiklen, som endte med at fylde over 80 sider, i fem-seks uger, siger Eva Rotenberg i offentliggørelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Løsningen mellem linjerne

Meget forsimplet handler gåden om, hvordan man kan forbinde en række punkter, uden at stregerne krydser hinanden.

I en ældre udgave af problemet skal tre hytter alle have tilført vand, gas og elektricitet.

En populær foreløber til gåden kaldes 'The Three Utilities Problem'. Her skal tre hytter alle have indført vand, gas og elektricitet, men 'rørene' må ikke krydse hinanden. (Det kan ikke lade sig gøre). Foto: Wikipedia

Det er samme type gåde, som de to danske forskere havde travlt med at løse - dog noget mere kompliceret.

Det lykkedes forskerne at knække koden, uden at andre overhalede dem indenom.

Ved hjælp af matematiske beregninger har de lavet en algoritme, der kan lave ændringer i et omfattende netværk og stadig sikre, at ingen linjer krydser hinanden.

Kan måske bruges i fremtidens computere

De to forskere ved ikke med sikkerhed, hvad løsningen af den matematiske gåde kan bruges til, men de har nogle bud.

- Vores forskning er grundforskning, så vi ved sjældent, hvad det ender med at blive brugt til, og vi har svært ved at forestille os det fra start, siger Jacob Holm, der dog ser elektronik som et klart bud.

- Design af mikrochips eller printplader, som findes i al vores elektronik, kan være et område, hvor man kan bruge vores resultat, lyder det fra Holm.

Ligeså bruges matematikken - der også kaldes 'graf-teori' - også i konstruktionen af store vejnetværk.