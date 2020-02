Danske forskere med gennembrud: Nyt våben mod kræft

Nye behandlinger af aggressive former for kræft er blevet gjort muligt, efter danske forskere fra Københavns Universitet har gjort en opdagelse

Et nyt våben mod kræft kan være på vej, efter forskere fra Københavns Universitet har påvist, at cellerne i vores krop kan overleve og formere sig under større stress end hidtil troet.

Det skriver Københavns Universitet fredag.

Forskningen baner vejen for en ny metode til bekæmpelse af kræftceller, som fremprovokerer celledød.

- Vi står måske over for fødslen af et helt nyt molekyle, der kunne bruges til at bekæmpe kræft. Ved at vende vores forskning på hovedet får vi i bund og grund en ny strategi, der sigter mod at udnytte en indbygget svaghed i kræftceller og får dem til at splitte sig selv ad, mens de deler sig, siger lektor Luis Toledo fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin.

Ved at få cellerne til at dele sig hurtigere, end de kan holde til, vil dna'ets kromosomer splintres i hundreder af stykker - et fænomen, som forskerne kalder en 'replikations-katastrofe', der leder til celledød.

Udnytter indbygget svaghed i kræftceller

Når en celle deler sig, åbnes dens dna-streng på langs som en lynlås, der lynes op og bliver til to enstrengede dna-strenge.

Traditionelt har forskere anset stadiet med enstrenget dna som stressende for cellen - at dna'et ville samle sig så hurtigt som muligt til en ny celle.

Men den nye forskning viser, at det er langt mere naturligt med enstrenget dna end hidtil antaget, og at strengene har mekanismer til at beskytte sig selv i det stadie.

Det er her, potentialet for det nye våben mod kræft ligger. Ved at få cellerne til at producere enkeltstrenget dna hurtigere, end strengen kan nå at beskytte sig selv, kan man komme cellen til livs.

