Danske forskere tester nyt corona-våben

En spytklat i et plastikrør kan måske blive et nyt våben mod coronavirus.

Det er i hvert fald, hvad en gruppe danske forskere har sat sig for at undersøge i det hidtil største studie af sin art.

- Vi vil undersøge, om man kan bruge spyt som en skånsom og nem test for coronavirus.

- Så vi tager spytprøverne og sender dem til PCR-analyse og ser, om vi kan finde coronavirus, og om testen er lige så effektiv som en podning i svælget, siger Tobias Todsen.

Han er læge ved Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet og en af de ansvarlige bag forsøget.

14.000 borgere vil i første omgang blive omfattet af forsøget. Men planen er, at forsøget skal skaleres op og inkludere 32.000 borgere.

Borgere, der har bestilt tid hos Region Hovedstadens Covid-19 Testcenter i Valby og Taastrup, vil de næste måneder blive tilbudt at være med i undersøgelsen.

De vil få taget tre prøver kort efter hinanden - en spytprøve, en halspodning og en næsepodning.

Alt prøvemateriale vil blive sendt til separate PCR-undersøgelser.

Det betyder, at både spytprøver, prøver fra halsen og prøver fra næsen gennemgår den samme type analyse, så alle tre testmetoder kan sammenlignes.

I USA er spytprøver ifølge Tobias Todsen godkendt som testform. En undersøgelse har vist, at testen har en træfsikkerhed på 85 procent sammenlignet med podning i svælget.

Men de hidtidige undersøgelser har ifølge lægen ikke været så omfattende som den danske.

Hvis spytprøven viser sig at være et effektivt redskab til at opfange coronavirus, kan det ifølge Tobias Todsen på sigt blive en test, som danskerne kan foretage derhjemme.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste på et pressemøde onsdag i sidste uge, at hyppige test bliver afgørende ved en genåbning af samfundet.

- Det er en samfundskontrakt, hvor vi kræver af branchen og dele af samfundet, som kan genåbne, at der skal være test to gange om ugen, sagde han.

Forsøget udføres af forskere fra Rigshospitalet, Region Hovedstadens Akut Beredskabet og Hvidovre Hospital.

Forskerne forventer at have de første resultater af undersøgelsen i løbet af april.