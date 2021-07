Danske forskere vil følge vaccinerede med Johnson & Johnson

Selv om coronavaccinen fra Johnson & Johnson ikke er en del af det officielle danske vaccinationsprogram, kan danskerne frivilligt lade sig vaccinere med den.

En gruppe forskere vil nu følge 1000 af dem for at undersøge vaccinens effekt og sikkerhed. Det oplyser Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Forskerne undersøger allerede effekten af andre coronavacciner hos 10.000 danskere. Nu skal vaccinen fra Johnson & Johnson altså også følges nøje.

Personer skal følges i to år for at holde øje med eventuelle bivirkninger og undersøge, hvor længe vaccinen beskytter mod covid-19.

En af forskerne bag studiet er Lars Østergaard, der er professor ved Aarhus Universitet og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital.

- For mig som forsker er det vigtigste ikke, hvad vi gør, eller om vi alle sammen gør det samme for at komme igennem covid-19, siger han.

- Det vigtigste er, at vi både ved restriktioner, behandling og vaccination gør det forskningsbaseret og indsamler data, så vi kan lære og har mulighed for at træffe mere kvalificerede valg næste gang, lyder det i meddelelsen.