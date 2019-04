Danske gymnasieelever græd med pariserne

William Kasper Valkirk, Thea Kristiane Rasmussen og Josephine Tybjerg Sørensen fra Nørresundby Gymnasium var som de fleste andre chokerede og berørte over branden i Notre Dame-kirken i Paris. Nu skal de nyde det sidste af turen til byernes by, som begyndte i lørdags og slutter onsdag. Privatfoto

Det var et nærmest uvirkeligt syn og en på én gang bizar, sørgelig og skræmmende oplevelse, som 18 gymnasieelever og deres to lærere fra Nørresundby Gymnasium ved Aalborg stod midt i mandag aften i Paris.

2. og 3. g-eleverne havde sammen med deres lærere været på en rundtur med guide inden og uden for den imposante kirke mandag eftermiddag kun ganske få timer, inden den ikoniske katedral brød i brand.

- Det er meget uhyggeligt at tænke på, at branden begyndte så kort tid efter, at vi havde gået rundt derinde og beundret og lyttet til beretninger om kirkens fantastiske historie, fortæller 18-årige Thea Kristiane Rasmussen, der besøger byernes by for første gang, siden hun var spæd.

Thea Kristiane Rasmussen tog ikke billeder af sig selv ved Notre Dame-kirken, men her poserer hun foran Eiffeltårnet. Privatfoto

Thea Kristiane Rasmussen tog umiddelbart efter Notre Dame-rundvisningen på en sejltur på Seine-floden sammen med et par kammerater, og de anede ikke uråd, da de returnerede til basen på Hotel Sibour først på aftenen.

De unge uvidende Paris-besøgende fra Nordjylland blev dog hurtigt bekendt med situationen, da venner og familie fra Danmark begyndte at ringe samtidig med, at branden nu blev til breaking news på alverdens tv-kanaler.

Mand råbte mod himlen

Thea Kristiane Rasmussen besluttede sammen med to veninder herefter at tage metroen tilbage til området ved Notre Dame for med egne øjne at se, hvordan denne sørgelige verdensnyhed udviklede sig.

- Vi stod nogle hundrede meter væk bag politiafspærringer og kiggede først vantro på flammerne og de mange brandmænd og politibetjente, der arbejdede på højtryk for dels at bekæmpe ilden, dels at sørge for sikkerheden.

- Følelserne løb af med os, da en mand stillede sig ikke langt fra os og begyndte at græde, mens han råbte mod himlen, at det er vores katedral. Det var ret følelsesladet, og som de fleste andre begyndte vi nu også at græde, fortæller Thea Kristiane Rasmussen om nærkontakten med en historisk oplevelse, der sikkert vil brænde sig fast i mange år frem.

Flere nyhedsmedier beretter formildende, at brandfolk nåede at redde mange klenodier og historiske genstande, inden flammerne kunne have opslugt dem.

Ubehagelig stemning

Branden begyndte mandag omkring klokken 18.50. Angiveligt i ét af katedralens loftsrum, hvorfra den spredte sig til taget, som var ved at blive renoveret. To timer senere - klokken 20.50 - kollapsede kirkens 93 meter høje spir.

400 brandmænd deltog i slukningsarbejdet, og de havde fået kontrol over flammerne tirsdag morgen. Thea Kristiane Rasmussen har tydeligvis ikke lagt den rystende oplevelse bag sig, da Ekstra Bladet taler med hende tirsdag middag.

- Det var en ubehagelig, skrækkelig oplevelse. Stemningen var derefter, og folk var meget berørte, siger Thea Kristiane Rasmussen, som sammen med sine gymnasiekammerater flyver fra Paris til Billund onsdag.

Den franske premierminister, Emmanuel Macron, har lovet sine landsmænd og resten af verden, at Notre Dame genopbygges, og at han vil bede om international hjælp til det.

'Fordi vores historie fortjener det,' som han begrunder det.

Heri er gymnasiegruppen fra Nørresundby formentlig fuldstændig enig.