Danske hospitaler er tæt på at skulle aflyse operationer

Danske hospitaler er på nippet til igen at aflyse planlagte operationer for at give plads til patienter med coronavirus. Det siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, til Politiken.

– Det generelle billede på tværs af landet er, at antallet af covid-indlæggelser ikke skal meget højere op, før vi er nødt til at ændre afviklingen af den normale aktivitet i sundhedsvæsnet, siger Stephanie Lose til avisen.

Omkring 250 coronasmittede patienter er for tiden indlagt på de danske hospitaler, der bliver drevet af de fem regioner.

For de fleste hospitaler har det endnu ikke været nødvendigt at åbne ekstra sengeafsnit. Men det kan det blive med udsigt til jul og den kolde årstid, mener Stephanie Lose.

Ifølge hende er det urealistisk at tro, at vi har set toppen af epidemien.

Myndigheder, sygehuse, eksperter og det europæiske rådgivende organ ECDC forventer ligesom Stephanie Lose et stigende smittetal og dermed også en stigning i antal indlæggelser.

Stephanie Lose forventer, at planlagte operationer af for eksempel hofter og knæ vil være noget af det første, som bliver aflyst eller udskudt.

Men hun understreger, at situationen ikke kan sammenlignes med forårets epidemibølge.

Det skyldes dels, at hospitalerne ikke skal oplære hundredvis af sygeplejersker i behandling af coronapatienter i al hast, som de skulle i foråret. Derudover er dele af hospitalsvæsnet heller ikke længere lukket ned for at mindske smitterisikoen.

Et af de sygehuse, som lige nu står i overvejelserne om aflysninger, er Aarhus Universitetshospital, skriver Politiken.

Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg fortæller til avisen, at der længe har været et stort pres på akutafdelingen fra borgere med symptomer på covid-19.

Han vurderer derfor, at der ikke skal meget til, før hospitalets grænse er nået, hvis udviklingen fortsætter.