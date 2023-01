Danske jagerfly afviser Putins fly igen og igen

Landets jagerpiloter havde i 2022 travlt med at afvise potentielle krænkelser af det danske luftrum.

Faktisk kom det såkaldte afvisningsberedskab på vingerne 80 gange i løbet af året. Det er mere end en fordobling fra året før, viser tal fra Forsvaret.

Det skriver TV 2.

Oftest er det russiske fly, som bliver afvist, og udviklingen vurderes at være tæt forbundet med krigen i Ukraine. Det siger Thomas Kristensen, der er jagerpilot i beredskabet.

- Det er selvfølgelig udtryk for, at der er krig i Europa, og Østersøen er blevet et stadig mere interessant område for russerne.

- Det er tydeligt, at der er mere aktivitet fra russisk side. Men vores allierede har jo også en øget tilstedeværelse i Østersøen. Så det er en spiral, hvor vi konstant matcher hinanden, siger han til mediet.

I 2021 blev beredskabet aktiveret 30 gange.

Annonce:

Det er sjældent, at dansk territorie udsættes for en egentlig krænkelse. Blot to gange skete det sidste år. En gang til lands og en gang til vands.

Ifølge Thomas Kristensen kommer danske og russiske piloter ofte så tæt på hinanden, at de kan få øjenkontakt, og de forskellige piloter kan da også efterhånden kende hinanden.

Som regel ændrer russerne kurs, inden de krydser grænsen til dansk luftrum.

Møderne mellem danske og russiske piloter er ikke et nyt fænomen. Det har stået på i mange år og har mest af alt karakter af drillerier, lyder det.

De danske jagerpiloter gør meget for, at situationen ikke optrappes. Hvis de russiske fly bliver for pågående, vil danskerne trække sig og vurdere situationen fra distancen.

Typisk handler det for danskerne mest om at dokumentere en potentiel krænkelse af luftrummet ved at tage billeder og videoer, og det er som regel nok til at få russerne til at vende om.