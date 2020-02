Danske kaserner klar til at modtage smittede

Sandsynligheden, for at det smitsomme coronavirus kommer til Danmark, er kun blevet større siden udbruddets start.

Det vurderer sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) over for Sjællandske.

Derfor holdes Antvorskov Kaserne i Slagelse og Høvelte Kaserne i Birkerød i beredskab og er klar til at modtage folk, som rammes af det potentielt dødelige virus.

- Hvis uheldet er ude, og et krydstogtskib anløber København med en eller flere smittede, er vi klar til at isolere folk på enten Antvorskov eller Høvelte Kaserne, siger Magnus Heunicke til Sjællandske.

- Det er de fem regioner, som har ansvaret for at opdatere beredskabet, og samtlige fem regioner har måttet skaffe plads til hver 1000 mennesker, der kan holdes i isolation.

Flere kaserner i spil

Det er ikke mindst et trecifret antal smittede i Norditalien, der får sundhedsmyndighederne til at skærpe beredskabet.

- Det er virkelig alvorligt, især efter at coronavirusset nu har manifesteret sig i EU med et stort antal smittede i Italien. Jeg tror dog ikke, at vi på noget tidspunkt når italienske tilstande, hvor hele samfund lukker ned, siger Magnus Heunicke.

Formand for Regionsrådet i Region Sjælland Heino Knudsen (S) bekræfter oplysningerne over for Sjællandske.

Han tilføjer, at også Vordingborg Kaserne og Flådestation Korsør er i spil og kan blive brugt til at inddæmme virusset, hvis det skulle komme til Danmark.

Ingen danskere

Ingen danskere er hidtil blevet ramt af coronavirus, hvor symptomerne typisk er feber, tør hoste og vejrtrækningsbesvær.

Mandag oplyste Statens Serum Institut, at spredningen af coronavirusset gør, at instituttet ikke kan udelukke, at virusset finder vej til Danmark.

Derfor vil Sundhedsstyrelsen tilpasse beredskabet i Danmark. Det betyder, at kapaciteten kan udvides, så flere sygehuse kan huse og tjekke patienter, der kan være smittet med virusset.

Sundhedsstyrelsen forventer at komme med opdaterede retningslinjer til sundhedsvæsnet tirsdag morgen.