Danske kokke tager andenpladsen ved EM

Den danske kok Ronni Vexøe Mortensen blev nummer to ved det europæiske Bocuse d'Or i Tallinn i Estland.

Norge vandt, mens Sverige blev nummer tre.

Andenpladsen betyder, at Danmark er kvalificeret til Bocuse d'Or i Lyon i 2021. Det anses for det uofficielle verdensmesterskab for kokke.

Ronni Vexøe Mortensen, der til dagligt arbejder på Michelin-restauranten Gernanium, serverede sammen med Sebastian Holdberg Svendsgaard ålemalle og vagtelæg ved mesterskaberne.

Her er retterne Ålemalle ”Planteriget” Letrøget ålemalle stegt med jomfruhummer, østers og tørrede ramsløg ”Marmoreret” ålemalle med svampe, estragon og hjertemuslinger Sprød kartoffelring Vegetariske garniturer Syltet glaskål med hasselnødder Kartoffel med cremet æggeblomme og osteperler Morkelgelé med skovsvampe og østersplanter Æble med alger og broccolistok med søl Cremet sauce med muslingesaft, mild peberrod og persilleolie Vagtel ”Babettes Gæstebud” Hel farseret vagtel stegt med enebær og grillet hjerte, skind og lever Vagtellår med brunede løg og sprøde vagtelfødder Garniturer Letrøget vagtelæg, kartoffel med urter og cremede ærter med estragon og ramsløg Pære glaseret med rødbedesaft og syltet hyld (vegansk) Tørrede, gelerede og cremede vilde med blomkålsstok (vegansk) Sauce på grillede vagtelvinger med vagtelfedt, timianblade og syltede frø, timianblade og syltede frø Vis mere Luk

- Niveauet har været rigtig højt begge dage, men vi leverede det, som vi har trænet rigtig mange gange. Vi gik efter en plads i toppen. Det er fantastisk efter mange måneders arbejde, siger Ronni Vexøe Mortensen i en pressemeddelelse.

I alt deltog 16 europæiske lande ved mesterskaberne.

Her ses vagtelserveringen. Foto: Margus Johanson

Senest vandt den danske kok Kenneth Toft-Hansen i 2019 det uofficielle VM for kokke, Bocuse d'Or, der afholdes hvert andet år.

Rasmus Kofoed, der har vundet Bocuse d'Or i 2011, er træner for de to danskere, der går efter en topplacering i 2021.

Så meget tjener Michelin-kokkene