Danske kunder bekymrede efter konkurs: - Vi har rygende travlt

Bravo Tours' kontor i København har mandag aften travlt med at ombooke de 600 kunder, der tirsdag morgen skulle have fløjet med det nu konkursramte flyselskab Primera Air til eller fra feriedestinationer omkring Middelhavet.

- Vi har rygende travlt. Folk ringer og er selvfølgelig meget bekymrede over, om de kommer afsted i morgen. Jeg kan berolige med, at vi er i fuld gang med at finde en løsning for alle.

- Der vil højest blive et par timers forskudte rejsetidspunkter for nogle, men vi er sikre på, at vi får alle sendt afsted, lover administrerende direktør for Bravo Tours, Peder Hornshøj.

Det danske rejseselskab har omkring 10.000 kunder, der i den kommende tid skulle have fløjet med Primera Air, der nu har erklæret sig konkurs.

VI har brug for arbejdsro

- Men samtlige kunder vil blive kontaktet, og vi vil finde en løsning. Alle kommer hjem som planlagt, men der kan være enkelte, hvor udrejsen ikke kan lade sig gøre. De vil selvfølgelig få deres penge tilbage. Men ud af de 10.000 kunder, det her berører, vil Bravo Tours kunne ombooke mindst de 8.000 i løbet af de kommende uger.

- Og dem, vi ikke kan finde en løsning for vil selvfølgelig få deres penge tilbage, siger Peder Hornshøj til Ekstra Bladet.

- Hvad er det bedste, man kan gøre, hvis man er kunde og skal flyve hjem fra ferie - eller sydpå - i morgen eller de næste dage?

- Lige nu arbejder vi på højtryk, så det bedste er at vente på at blive kontaktet af os. Jo færre der ringer, des mere tid har vi til at få betjent alle, siger han og lover, at de 600, der skal rejse i morgen er ved at blive kontaktet lige nu, og at de øvrige alle vil blive kontaktet i den rækkefølge, de skal rejse. Og jeg kan love, at alle kommer på deres planlagte ferie i morgen, siger han.