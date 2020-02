Danske kunders penge tabt efter flykonkurs

Tirsdag kom det frem, at Italiens næststørste flyselskab Air Italy har stoppet alt deres flytrafik på grund af konkurs.

I den forbindelse blev det meldt ud, at billetter, der er booket til afgange før den 25. februar, bliver ombooket, mens billetter til senere afgange er blevet annulleret.

Se også: Stort flyselskab lukker

Det har fået stribevis af bekymrede danskere til at henvende sig til virksomheden Flypenge.dk, som hjælper flyrejsende med at få kompensation, når rejsen går galt.

Men i det her tilfælde får man ikke et positivt svar, fortæller Christian Hornskov fra Flypenge.dk til Ekstra Bladet:

- Vi må desværre skuffe dem, der rammes af konkurser. Det er ikke rimeligt for forbrugerne, da det er meget vanskeligt at forudse, om et selskab er konkurstruet eller ej.

- Air Italy er bare det seneste i en kedelig række af flyselskaber der er bukket under indenfor de seneste år, og hver gang er det passagererne der står tilbage som taberne. Både dem, hvis planlagte rejse nu går i vasken, og dem der tidligere har haft problemer med flyselskabet, og som nu ikke kan få den kompensation, de ellers havde krav på.

EU-hjælp på vej

Europa- Kommissionen afsluttede i januar 2020 en undersøgelse, der påpegede problemet med de mange konkurser i forhold til beskyttelse af passagerne.

I rapporten lyder det blandt andet:

'Med fire konkurser på meget kort tid, ligger det parlamentet på sinde at rette op på den sporadiske forbrugerbeskyttelse og har efterspurgt garantifonde og forsikringsaftaler til formålet'.

EU-Kommissionen konkluderer videre, at man ønsker en forenkling af reglerne, så de nationale konkurslovgivninger ikke længere skaber forvirring for forbrugerne.

Det politiske tiltag glæder Christian Hornskov.

- Vi ser en forenkling af reglerne som en god ting og støtter klart forlaget. Vi leverer en service, der forenkler mulighederne for at hente den rimelige kompensation, og tror på, at vi har et godt produkt selvom processerne forenkles. Det er selvsagt helt urimeligt, hvis folk er afhængige af juridisk hjælp for at opnå deres rettigheder. Det er en service, som skal gøre tingene bekvemme for de rejsende – det bør tilstræbes med eller uden selskaber som vores.

Forstå reglerne: Sådan undgår du at blive snydt i lufthavnen