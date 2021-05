Danske læger tilbyder Sverige hjælp med intensivpatienter

Vi kan enten sende danske intensivlæger til at hjælpe på hospitaler i Sverige, eller også kan vi tage imod svenske patienter, som vi kan behandle på danske intensivafdelinger.

Det er meldingen fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (Dasaim) til den svenske forening for intensivlæger.

- De svenske læger og sygeplejersker er slidt i bund. De har været hårdt presset i meget, meget lang tid, siger Joachim Hoffmann-Petersen, der er formand for Dasaim og folketingskandidat for De Konservative.

Ifølge ham har deres svenske pendant taget kontakt til svenske myndigheder og bedt dem om at række ud til nordiske naboer for at bede om hjælp.

Hjælp, så sundhedspersonalet kan blive aflastet.

- Jeg har skrevet til hende (den svenske formand for intensivlægerne, Annette Nyberg, red.), at vi står selvfølgelig klar til at hjælpe, hvis vi får en anmodning fra officielt hold. Det er de svenske myndigheder, der skal stå for det.

Udenrigsministeriet oplyser til Berlingske, at Sverige ikke har henvendt sig til Danmark og bedt om hjælp.

Hvis der kommer en henvendelse fra svenske myndigheder, vil den blive behandlet og vurderet af danske myndigheder, fortæller Sundhedsministeriet til avisen.

- Bistand til Sverige ville altid forudsætte, at vi har den kapacitet, som Sverige eventuelt har brug for, samt at vi ikke går på kompromis med vores kapacitet til at håndtere covid-situationen i Danmark, oplyser ministeriet.

Joachim Hoffmann-Petersen siger, at Sverige har brug for personale.

Bliver der anmodet om, at danske læger kommer til Sverige, kan de stå klar i nabolandet med mindre end en dags varsel, vurderer lægeformanden.

Hvis svenske myndigheder skulle anmode om at få patienter behandlet i Danmark, kan Danmark ifølge Hoffmann-Petersen tage cirka ti patienter i hver dansk region. Altså 50 intensivpatienter i alt.

Mens der i begyndelsen af april 2020 var over 150 coronapatienter indlagt på intensivafdelinger i Danmark, er der i øjeblikket 33 personer. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut onsdag.

Ifølge Joachim Hoffmann-Petersen er presset på intensivafdelingerne lavt, og der er plads til, at danske læger kan hjælpe i Sverige for en periode.

- Nogle afdelinger har været hårdt presset under den seneste bølge, så det kan være, de skal friholdes lidt. Men hvis man tager nogle få personer fra hver afdeling i hele landet, så kan vi godt undvære en hel del, vurderer han.

Danske læger og sygeplejersker har tidligere hjulpet med coronapatienter i Slovakiet. Og så har Danmark under pandemien sendt respiratorer til Italien, Ukraine og senest Indien for at hjælpe.

Det er ifølge Joachim Hoffmann-Petersen nemmere at sende hjælp, når det er vores naboland, end hvis det var et land længere væk.

- Arbejdsgangene er de samme, behandlingerne er de samme, og sproget er jo nemt. Og så er de tæt på. Så det er markant nemmere end at hjælpe andre steder, siger han.