Danske læger udvandrer i protest

Styrelsen for Patientsikkerhed blæser på en gruppe narkoselægers advarsel mod at omskære børn uden fuld narkose, lyder det fra de danske læger

Har du eller dit barn oplevet komplikationer som følge af omskæring med lokalbedøvelse? TIP Ekstra Bladets journalister på ditte.lynge@eb.dk

En gruppe danske læger har i protest forladt en tværfaglig arbejdsgruppe, som Styrelsen for Patientsikkerhed nedsatte tidligere på året.

Lægerne er rasende over, at deres faglige vurdering i forhold til omskæring af drengebørn bliver ignoreret.

Det skriver Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) på sin hjemmeside.

Tilbage i februar konkluderede Styrelsen for Patientsikkerhed i et notat, at indgrebet på drengebørn kan foregå i lokalbedøvelse, selv om DASAIM forinden havde vurderet og påpeget, at det ikke er nok.

Indgrebet kræver fuld bedøvelse, ellers risikerer man at 'udvikle en livstruende komplikation på grund af lokalanæstesien', mener narkoselægerne, men det valgte styrelsen at overhøre, skriver fagbladet Ugeskrift for Læger.

Skred fra videomøde

Under et videomøde torsdag gik det helt galt, da DASAIM’s formand, Joachim Hoffmann-Petersen, opfordrede Styrelsen for Patientsikkerhed til at trække sin konklusion tilbage.

Men styrelsen stod fast, og det var dråben for lægegruppen, der valgte at skride i protest, fortæller formanden til Ekstra Bladet.

- Man kan jo ikke rigtig smække med døren på et videomøde, men der er ingen tvivl om, at det var det, vi gjorde. Vi har en styrelse, som synes, den ved mere om anæstesi end os, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Store bekymringer

Lægerne har 'store faglige og etiske bekymringer' over Styrelsens for Patientsikkerheds konklusion.

- Og vi vil ikke have et fagligt, juridisk eller moralsk medansvar, når der er et barn, der bliver omskåret i en utilstrækkelig bedøvelse, eller som udvikler en livstruende komplikation på grund af lokalanæstesien. Vi har set hjertestop på grund af det her. I Skandinavien er to børn døde, og vi har set flere eksempler på en række livstruende komplikationer i Danmark, siger Joachim Hoffmann-Pedersen.

Komplikationerne omfatter kredsløbskollaps, kramper, alvorlig iltmangel og hjertestop.

Ifølge ham findes der ingen lokalbedøvelsesmidler, der er godkendt til spædbørn.

- Nu risikerer vi, at spædbørn bliver omskåret uden det rette udstyr eller de rigtige lægemidler og doser. Hvis børnene ikke er tilstrækkeligt bedøvet, er vi nødt til at holde dem fast, og det vil vi ikke. De kan få et psykisk traume for livet, siger Joachim Hoffmann-Pedersen.

Skal mødes med Folketinget

Gruppen af anestæsilæger har sendt et notat med begrundelse for dens exit til Folketingets Sundhedsudvalg.

Heri skriver DASAIM, at det er en 'skærpende omstændighed', at 'børn sjældent har sproget til at give udtryk for smerter'.

I næste uge skal gruppen mødes med Sundhedsudvalget og diskutere sagen nærmere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men dette har ikke været muligt.

Over for Ugeskrift for Læger meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed følgende:

Styrelsen har aktuelt ingen kommentarer til sagen, da der er sat en proces i gang, hvor der ikke er sat et endeligt punktum.