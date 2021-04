Danske læger udvikler lyntest til brug i hjemmet

Danske læger har udviklet en corona-lyntest til hjemmebrug, der i et studie har vist sig lige så pålidelig, som når lyntest udføres på et testcenter.

Det oplyser Aarhus Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Testen foregår ved, at man poder sig selv med en vatpind to centimeter oppe i næsen. Pinden placeres herefter i en beholder med væske og hældes op på en plade, inden svaret kan aflæses.

Før man kan få lov til at teste sig selv derhjemme og bruge resultatet til sit coronapas, skal metoden dog godkendes ved Lægemiddelstyrelsen.

Men det tyder på, at det er lige så præcist at teste sig selv derhjemme, som det er at gå til et lyntestcenter for at få et svar. Det siger ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard, som står bag forsøget.

- Alle de lyntest, der findes, de er ikke godkendt til, at folk selv kan bruge dem. De her data, som vi har frembragt, kan måske være det grundlag, der skal til, for at man kan få godkendt sådan en hjemmetest, siger han.

Studiet er udført blandt 375 personer, som efter en PCR-test, der sker ved podning i svælget og vurderes at være mere præcis, fik et kit med til at kunne foretage en selvtest.

Her viste den en sensitivitet på 60 procent, som er evnen til at finde ud af, om en person rent faktisk er smittet med coronavirus.

- Det vi ønskede at gøre, var også at se, om folk rent faktisk kan finde ud af at bruge den rigtigt.

- Det viser sig, at den her test fanger seks ud af de ti, der er positive med PCR-test, siger Lars Østergaard og tilføjer, at der ikke blev fundet en eneste falsk positiv.

Han understreger, at selvtesten ikke kan erstatte de mere sensitive PCR-test.

Selvtesten kan dog være med til at hindre smittespredning, da man får svar med det samme.