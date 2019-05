Danske Linda fik sklerose: Så kom en en fantastisk nyhed

I 2015 flyttede den danske kunstmaler Linda Baum med sin kæreste Camilo til Berlin. Hun fik atelier i bydelen Kreuzberg, hvor hun opholdt sig så meget som muligt – udenfor arbejdstiden. I September 2017 tog hun springet og sagde sit frisørjob for at blive kunstner på fuld tid. Sammen med sin partner startede hun firmaet CoidArt, der laver kunst til private og til virksomheder.

Men så ramte ulykken som et lyn fra en klar himmel. I november 2017 blev Linda nemlig diagnosticeret med sygdommen multipel sklerose, der vendte fuldstændigt op og ned på hendes verden.

- Jeg opdagede min sklerose, fordi mine fingre i venstre hånd pludselig begyndte at sove. Jeg tænkte først, at jeg havde en nerve i klemme. Så gik jeg til lægen og tænkte, at det måske ville gå over med lidt fysioterapi. Så blev jeg sendt videre til en neurolog, før jeg endelig havnede til den helt store undersøgelse på et hospital, hvor jeg fik lavet diverse test samt en rygmarvsprøve. Og så fik jeg dommen: Du har sklerose, fortæller Linda Baum til Ekstra Bladet.

Linda blev dybt ulykkelig over beskeden og røg ud i en dyb krise. Men som kunstmaler begyndte hun straks at bearbejde sine følelser ved at male et billede.

- Jeg følte det som om, at jorden gyngede under mig. Jeg var i totalt chok. Derfor startede jeg med at male et skib på et oprørt hav. Jeg fik det hurtigt bedre, fordi jeg dermed udtrykte mine følelser på det store lærred, fortæller Linda.

Lindas første maleri efter beskeden om, at hun havde fået sklerose. Et skib på et oprørt hav. (Foto: Linda Baum)

En fantastisk nyhed

Linda fik herefter hurtigt en idé om at lave et kunstprojekt, hvor hun i løbet af et år malede et billede om måneden for at udtrykke sine nye følelser som sklerose-patient. Og så gik hun i gang med at male de 11 billeder, hun manglede.

Men allerede efter kun 6 måneder fik Linda en fantastisk nyhed, der igen vendte op og ned på hendes liv. Hun fandt nemlig ud af, at hun var gravid.

- Jeg blev utrolig lykkelig. Det var en vidunderlig følelse. Mine mørke tanker blev erstattet af lyse tanker. En ny tro på fremtiden. Men det var voldsomt indenfor et år at få to så modsatrettede beskeder, der vender fuldstændigt op og ned på dit liv, fortæller Linda til Ekstra Bladet.

Et billede, der udstråler sammenhold og kærlighed. (Foto: Linda Baum)

I december 2018 malede Linda sit sidste billede i kunstprojektet. Det forestillede en solopgang.

- Mit liv var i løbet af et enkelt år og 12 malerier igen kommet i balance. Jeg stod hver dag tidligt op for at træne i et motionscenter og betragtede hver morgen solopgangen. Og så kom jeg til at tænke på, at selv om det i december måned kan være mørkt og dystert, så bringer solopgangen lys, fortæller Linda om billedet, der afspejlede hendes sinds tilstand og på positiv vis afsluttede hele projektet.

Linda Baum ønsker dog hverken at beholde billederne eller sælge dem med fortjeneste. Hun har derfor besluttet at donere dem til sklerose-forskning.

Lisa har efterfølgende født sin søn Elias, der i dag er tre måneder gammel.

- Nu vil jeg først og fremmest tage et par måneder på barsel, så jeg kan være meget sammen med min søn. Og så glæder jeg mig til at komme på værkstedet og male igen.

Danske Linda Baum malede 12 malerier på et år, som hun nu udstiller i Berlin.(Foto: Linda Baum)

I morgen er hun aktuel med en udstilling på Universitetshospitalet Charité i Berlin, der har fået titlen 'one year via art'. Her vises de 12 billeder frem til 15. juni. Og i samme periode kan man byde på Lindas billeder via portalen Lauritz.com – auktionen ender 16. juni 2019. Det samlede overskud fra auktionen og katalogsalget frem til denne dato går til DMSG og NeuroCure, der bedriver forskning inden for Multipel Sklerose. Kataloget koster 14 euro og kan erhverves ved Bässler Verlag

Datoen for udstillingsåbningen, 30 maj, markerer i øvrigt den internationale 'World MS Day' og værdiger dermed de omkring 2,5 millioner mennesker, der verden over er ramt af sygdommen Multipel Sklerose. En autoimmun sygdom, der kan mærkes, men sjældent ses, og som har inspireret Linda Baum til hendes seneste 12 værker.

Livets træ og et lille nyt træ på vej. (Foto: Linda Baum)

Herunder kan du se Linda med sin lille søn Elias.