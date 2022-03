Danske lufthavne dropper krav om mundbind

Billund tyvstartede fredag i sidste uge, og nu følger resten af de danske lufthavne trop og dropper kravet om mundbind.

Det skriver Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.

637 dage

Det er 637 dage siden, at kravet om mundbind i de danske lufthavne blev en realitet.

Men nu falder en af de sidste bastioner for mundbinds-krigere, når Københavns Lufthavn i dag dropper kravet. Det sker i samarbejde med de øvrige danske lufthavne, som ligeledes fjerner kravet om mundbind.

For præcis en måned siden droppede flere flyselskaber brugen af mundbind på indenrigsflyvninger, og med de nye lempelser bliver det endnu nemmere for danskerne at flyve inden for landets grænser.

Du skal dog stadig være opmærksom, hvis du flyver ud i Europa eller videre ud i verden, for her kan der stadig være krav om mundbind. Det anbefales at tjekke med sit flyselskab, for at se hvilke krav der gælder.

Ikke samfundskritisk længere

Oprindeligt var kravet om mundbind et forsøg på at stoppe smittespredningen af corona.

Sygdommen er ikke kategoriseret som værende en samfundskritisk sygdom mere, og det falder derfor naturligt, at kravet om mundbind nu droppes i de danske lufthavne.