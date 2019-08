Danske Mikkel i São Paulo: Der dalede aske ned fra himlen

I Brasiliens største by, São Paulo, regner det på tredje dag med sort regn fra skovbrandene i Amazonas. Her befinder danske Mikkel Brich sig

En alarmerende skovbrand hærger for tiden verdens største regnskov, Amazonas.

Men selv 2700 kilometer fra regnskoven, i den brasilianske by São Paulo, kan skovbranden mærkes.

Det fortæller danske Mikkel Brich, der bor i Moema i Sao Paulo.

- Lørdag og søndag var vi i Santos og Praia Sao Pedro i Guaruja. Her var der en konstant duft af brændt papir og der dalede en lille smule aske ned fra himlen - selvom brænden er mere end 2000 kilometer væk, lyder det fra Mikkel Brich.

Himlen er mørk

Mandag eftermiddag blev himlen pludselig helt mørk.

- Det er nu torsdag, og vi har stadig ikke rigtig set solen endnu. Himlen er overdækket, fortæller han sent torsdag aften dansk tid.

- Temperaturen har de seneste fire dage været omkring 12-15 grader. Det er cirka 8-10 grader lavere end forventet i denne tid, hvilket sandsynligvis skyldes at der er så meget røg i luften, fortæller Mikkel Brich.

Har hostet i to uger

Amazonas har gennem længere tid været plaget af ilden, men aldrig før nogensinde har flammehavet udviklet sig så hurtigt, som det sker i disse dage. Det skriver flere internationale medier, herunder New York Times.

Store dele af regnskoven er allerede gået op i røg, mens en gigantisk sorte røgsky forsager et mærkeligt vejrfænomen over flere større byer.

Aldrig før har flammehavet i Amazonas udviklet sig så hurtigt. Video: Reuters

Mandag eftermiddag blev himlen pludselig mørk i Sâo Paulo, og siden da har solen ikke været fremme. Foto: Ritzau/ Scanpix

De seneste to uger har Mikkel Brich kunnet mærke skovbranden på egen krop.

- Jeg har haft hoste de sidste to uger, men jeg er ikke forkølet - så jeg mistænker lidt at det er partikler i luften fra brænden. Jeg kan dog ikke bekræfte, at det er derfor, siger han.

Brasiliens højreorienterede præsident, Jair Bolsonaro, beskylder landets ngo'er for at have sat ild til regnskoven, fordi de er utilfredse med, at regeringen har skåret i den statslige støtte til dem.

- Alt tyder på, at ngo'er sætter ild til skoven, sagde han onsdag i en liveoptagelse på Facebook.

Adspurgt om han har nogle beviser, svarede han, at han ikke har nogen 'skriftlig nedfældet plan'.

Flere miljøeksperter kalder præsidentens udtalelser 'et røgslør', der skal tage fokus fra, at hans regering har afviklet meget af beskyttelsen af verdens største tropiske regnskov.

Præsident i vild brand-beskyldning

Modstridende oplysninger

Mikkel Brich fortæller, at det også i medierne i Brasilien bliver oplyst, at brandene er påsat - dog er der modstridende oplysninger om, hvem der har startet brandene.

- Da Bolsonaro kom til, blev ansvaret for Amazonas flyttet fra miljøministeriet til landbrugsministeriet. Blandt dem jeg har snakket med her ovre er der en konsensus om, at at brandene skal skabe mulighed for at sælge jorden til landbrugsjord. Omvendt har Bolsonaro jo beskyldt ngo'erne for at stå bag for at presse ham.