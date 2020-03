Danske myndigheder har vågent øje på spædbørn

De danske myndigheder har et vågent øje på, om der er grund til ekstra fokus på coronasmitte blandt spædbørn. For nuværende er der ingen grund til bekymring hos forældre, lyder det fra klinikchef og sundhedsmyndigheder.

Det er et studie fra Kina, der har gjort myndighederne opmærksomme på de små børn under et år.

Det er ikke, fordi der er en stor udbredelse blandt små børn, men fordi særligt en lille gruppe af de yngste børn - dem under et år - har vist sig at være overrepræsenteret i statistikker over smittede i Kina.

Derfor vælger sundhedsmyndigheder at holde et vågent øje med udviklingen i Danmark.

Klinikchef Morten Breindahl fra Neonatalklinikken på Rigshospitalet understreger, at der ikke umiddelbart er grund til at være nervøs under graviditeten. Han understreger, at man som forældre kan forholde sig roligt.

Ifølge Morten Breindahl er der en række problemer med metoden i studiet fra Kina. Derfor mener han ikke, at man kan konkludere noget alene på baggrund af det.

Men myndighederne i Danmark tager dog relevante skridt for at sikre sig, at denne gruppe får rettidig behandling, hvis der skulle vise sig at være et behov for det som en sikkerhedsforanstaltning, oplyser han.

Han oplyser, at for cirka 95 procent af smittede børn i studiet fra Kina er der tale om enten ingen, milde eller moderate symptomer.

Det efterlader dog en lille gruppe, og det er den gruppe, der gør, at de danske myndigheder, nu holder ekstra øje på særligt de allermindste børn.

I det kinesiske studie er det især de helt små børn under et år, som er overrepræsenteret i gruppen af børn, der får svære symptomer.

Svære symptomer er symptomer, der kræver indlæggelse og behandling.

- Fokusset på spædbørn skyldes, at vi rigtig gerne vil identificere de relativt få børn, der eventuelt kan få behov for behandling på et relativt tidligt tidspunkt, siger Morten Breindahl.