Danske overlæger gav grønt lys til smittespredere

Eksperter undervurderede coronarisikoen og rådede via Danmarks Radio danskere til at rejse. Hjemvendte skiturister har nu fået coranasmitten til at eksplodere i Danmark

Antallet af danskere diagnosticeret med coronavirus er eksploderet med 1700 procent siden weekenden.

Vi er nu det land i Europa, hvor man ser den mest dramatiske stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes danskere, der ikke ville opgive deres skiferie i Norditalien eller Østrig, og som dermed bragte virussen til Danmark. Det har sundhedsmyndighederne oplyst på flere pressemøder.

Mange af de covid-19-smittede kan dog undskylde sig med, at de blot til punkt og prikke har fulgt de rejseråd, som førende eksperter i virussygdomme har spredt til hele Danmark via Danmarks Radio.

Også efter den første dansker var blevet konstateret smittet med covid-19 på netop en skiferie i Norditalien.

Således blev ledende overlæge og professor i infektionsmedicin på Skejby Sygehus Lars Østergaard i TV Avisen 27. februar spurgt, hvad han selv ville gøre, hvis han havde en billet til en skiferie i Norditalien de næste par dage.

TV Avisen: - Ville du så stadig tage afsted?

- Det ville jeg helt klart. Jeg ville helt klart tage af sted på skiferie i Norditalien. Det kan godt være, at jeg dernede lige ville holde en armslængdes afstand til nogle, der var syge. Og så måske lige vaske mine hænder lidt oftere. Men jeg ville klart tage afsted, svarede Lars Østergaard.

Kedsomhed var det største problem

Professorens værste bekymring ville faktisk være, at man risikerede at kede sig på hotellet, hvis coronafrygten lukkede lifterne ned på skisportsstederne.

Allerede to dage forinden var coronavirus blevet konstateret i over 40 lande uden for sit epicenter i den kinesiske storby Wuhan i Hubei-provinsen. Heraf 12 europæiske lande med Italien som den på det tidspunkt uhyggelige topscorer med 322 smittede, 11 døde og en helbredt.

Det er ikke farligt at rejse til Italien. Jeg ville selv rejse, fastslog overlæge Gitte Kronborg fra Hvidovre Hospital på et tidspunkt, hvor smitten allerede havde spredt sig til 12 europæiske lande, og flere italienere var døde af covid-19. Foto: Gregers Tycho

I den anledning besvarede en anden ekspert i infektionssygdomme, overlæge på Hvidovre Hospital Gitte Kronborg, 25. februar spørgsmål om ’sikkerhed, spredning og forholdsregler’ fra bekymrede borgere på dr.dk.

Her slog hun blandt andet fast, at 'man ikke skulle være bekymret for at rejse i Sydeuropa … Der frarådes ikke rejser til Italien eller Spanien. Hvis dette bliver tilfældet - hvilket jeg ikke kan forestille mig , vil det fremgå af Udenrigsministeriets hjemmeside'.

Ingen corona i skiområder

En af DR's brugere havde fået feber under en skiferie i Østrig halvanden uge tidligere og havde stadig hoste efter hjemkomsten. Ifølge Gitte Kronborg var der dog ingen grund til at søge læge, hvis ikke vedkommende følte sig syg.

En anden skrev: 'Jeg har syge børn i en klasse, hvor cirka halvdelen er syge med influenzasymptomer. I klassen er en familie, som har været på ski i Norditalien, hvor alle blev syge med influenzasymptomer. Skal vi testes?'

- Nej. Der er ikke rapporteret corona fra skiområder. Og man skal ikke undersøges, hvis ikke man er syg, lød svaret fra overlægen. Et svar som naturligvis byggede på myndighedernes daværende holdning om, at det nok ikke blev så slemt i Danmark. En opfattelse som alene i sidste weekend lod 500 flypassagerer fra Norditaliens røde zone vandre uhindret ud i metro, tog eller taxa og derefter videre ud i Danmark.

Og da en bruger spurgte, om familien burde blive hjemme fra en planlagt flyrejse til Rom, lød Gitte Kronborgs beroligende svar: - Jeg ville tage afsted, hvis det var mig.

Ekstra Bladet har via Hvidovre Hospital uden held forsøgt at få en kommentar fra Gitte Kronborg.

Til gengæld erkender professor i infektionsmedicin på Skejby Sygehus, Lars Østergaard, at han ikke i dag ville råde folk til at indløse billetten til skiferie i Norditalien.

Mere end 1000 er nu døde af sygdommen i Italien - og Danmark er som bekendt ved at lukke ned for at beskytte sundhedsvæsenet fra at bryde sammen.