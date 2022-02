Danske pengekasser: До свидания, Putin

Sælger ud: En række danske pensionsselskaber fortæller, at de har afhændet russiske investeringer

Farvel, Putin!

Danske pensionsselskaber har i mange år fået danskernes pensionsopsparing til at yngle med investeringer i russiske statsobligationer og statsejede russiske virksomheder som Gazprom.

Men efter den russiske invasion af Ukraine ser det nu ud til endegyldigt at være slut.

Pensionsselskaberne Velliv, Lægernes Pension og Bank og Akademikerpension oplyser til Ekstra Bladet, at man enten for kort tid siden har frasolgt eller vil frasælge russiske investeringer.

'Vi tager ligesom resten af verden afstand fra Ruslands militære handlinger. Landets adfærd er i konflikt med internationale konventioner og aftaler. Vi har allerede afhændet alle russiske statsobligationer og vil påbegynde de indledende manøvrer i forhold til frasalg af øvrige russiske investeringer, der udgør ca. 0,1 pct. af de samlede investeringer i Velliv,' oplyser pensionsselskabets pressechef, Mikkel Bro Petersen.

Akademikerpension oplyser, at man nu vil frasælge investeringer for 304 millioner kroner.

'Invasionen er en klar og utvetydig overtrædelse af internationale love og regler og af vores politik for ansvarlige investeringer. Derfor er der ingen anden konsekvens end at ekskludere Rusland,' udtaler direktør Jens Munch Holst.

En række andre pensionsselskaber heriblandt Pensam, PFA og Sampension oplyser, at de allerede inden eskaleringen af konflikten havde frasolgt deres russiske investeringer.

Pensiondanmark oplyser, at det skete for et par uger siden.

Nordea: Karantæne

Også flere banker lægger afstand til Rusland. Eller som Nordea Danmarks presseafdeling formulerer det i en mail til Ekstra Bladet:

'Nordea Asset Management har sat alle investeringer i russiske statsobligationer samt aktier og obligationer i russiske statsejede virksomheder i karantæne. Karantænen betyder, at der ikke kan investeres yderligere i disse aktiver i en periode på i første omgang tre måneder. Nordea Asset Management følger nøje med i den internationale udvikling som kan lede til nye sanktioner mod Rusland.'

'I de fonde, som Nordea Asset Management forvalter, er der ikke investeret i russiske statsobligationer i mere end et år, og Nordea Asset Management har den seneste tid aktivt solgt ud og reduceret vores beholdning.'

Også Arbejdernes Landsbank oplyser, at der ikke investeres i Rusland.

'Banken har ikke investeret midler i den del af verden. Så vi har ingen aktier eller obligationer, vi skal af med.'

På spørgsmålet om, hvorvidt Arbejdernes Landsbank tilbyder dets kunder aktier i Gazprom eller russiske statsobligationer, lyder det:

'De midler, som banken selv forvalter for kunder, placeres ikke i de pågældende aktiver. Men der kan være kunder, der via banken har investeret i fonde, der kan have investeret dele i russiske værdipapirer, da russiske aktier er en del af emerging markets.'

'Men det er klart, at hele investeringsforvaltningsindustrien oven på de ulykkelige begivenheder i Ukraine forventes at forholde sig til den nye situation. Herunder om russiske værdipapirer fortsat kan indgå i en samlet investeringsportefølje,' skriver banken.

Tilbyder specifikt i Rusland

Gennem Sydinvest tilbyder Sydbank også investeringer i en række russiske selskaber - heriblandt statsejede Gazprom.

Faktisk har Sydinvest specifikt lavet investeringsfonde målrettet BRIK-landene, der inkluderer Rusland.

Beholdningslisterne på Sydinvests hjemmeside afslører, at fondenes største aktiebeholdning ligger i netop Gazprom.

I et svar til Ekstra Bladet oplyser Sydbanks pressechef, at man hen over de seneste dage er begyndt at afhænde russiske investeringer.

'I sidste uge blev der solgt ud af russiske aktier, som i dag ligger på omkring 6-7 procent i Rusland - alt efter den aktuelle kurs på de volatile markeder.'

'I fonden Globale EM-aktier har Sydinvest nedbragt investeringerne i Rusland i sidste uge til under 1 %, og det sidste forventes at blive solgt i dag,' skriver pressechef Susanne Ingemann Faber og fortsætter:

'Sydinvest følger løbende markederne og holder sig opdateret på sanktioner rettet mod den russiske stat eller specifikke selskaber. I sidste ende er det investorernes afgørelse.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lobbyist stopper gas-samarbejde

Også et af landets mest kendte public affairs- og lobby-bureauer, Rud Pedersen, trækker nu følehornene til sig på grund af krigen i Ukraine.

Gennem flere år har Rud Pedersen lobbyet for den Gazprom-ejede gasledning Nord Stream 2, der skal føres på dansk kontinentalsokkel syd om Bornholm.

Det danske lobby-bureau fortæller nu, at det samarbejde er indstillet.

- Rud Pedersen kommenterer normalt ikke på kundeforhold, men i denne særlige situation er det vigtigt for os at gøre det klart, at vi har opsagt samarbejdet med Nord Stream 2 tidligere denne måned, inden der blev indført sanktioner, skriver managing partner Jonas Juul Bisserup Bechfeldt til Ekstra Bladet.

- Vi arbejder dermed ikke for Nord Stream 2. Vi har derudover ikke yderligere kommentarer.

På grund af krigen i Ukraine blev tilladelserne til Nord Stream 2 i sidste uge inddraget og udsat på ubestemt tid af blandt andet Tyskland, hvilket betyder, at gasledningen ikke kan tages i brug i overskuelig fremtid.