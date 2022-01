Danske professorer tvivler på optimistisk WHO-melding

Der går flere år, inden vi endegyldigt kan vinke farvel til corona. Sådan lyder vurderingen fra to danske professorer på sundhedsområdet.

Det er ikke en vurdering, der stemmer overens med WHO-ledelsens seneste melding.

I en opsummering af året der gik, skriver WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus på LinkedIn, at vi godt kan gøre os forhåbninger om at sige farvel til pandemien i det nye år. Det er forudsat, at visse betingelser bliver overholdt.

Han fremhæver blandt andet nødvendigheden af en mere ligelig fordeling af vacciner på verdensplan.

Eskild Petersen, der er professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, er forbeholden med at spå om fremtiden, når det gælder corona.

Han påpeger, at det indtil videre ikke er lykkedes at lave en ligelig fordeling af vacciner mellem fattige og rige lande.

- Jeg tror, at man bliver nødt til at vaccinere alle mennesker, før vi kan føle os helt sikre. Den internationale vaccinealliance Covax har endnu ikke nået sit mål om at levere et bestemt antal vacciner til ulandene.

Eskild Petersen mener, at der vil gå flere år, før coronapandemien er ovre.

Professor Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Afdeling for Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, kan godt se for sig, at pandemien ophører. Men coronavirus forsvinder ikke lige umiddelbart.

- Nu betyder pandemi, at man har en ukontrolleret spredning af en smitsom sygdom. Det kan sagtens være, at det ophører. Men det betyder ikke, at corona kommer til at forsvinde fra hverdagen, siger han og tilføjer:

- Jeg tror aldrig, vi kommer til at vinke farvel helt farvel til coronaen. Men vi vil have så god en immunitet i befolkningen - dels på grund af nye vacciner, dels fordi folk har været smittede - at vi kan håndtere det som en anden af de infektioner, vi kender, der kommer særligt i vintermånederne.

- Det er klart, at jo hurtigere det går med at vaccinere folk, jo hurtigere får vi et globalt åbent samfund igen.

Over 5,4 millioner mennesker er døde med covid-19, siden det nye virus blev opdaget i Kina i december 2019.