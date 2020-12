Danske Regioner i opråb: - Husk det

Søndag blev de første danskere vaccineret, og det er positivt, at flere og flere bliver vaccineret i de kommende måneder, lyder det fra Danske Regioner.

Men vaccinationerne må ikke blive en sovepude, lyder det fra regionernes formand Stephanie Lose i en pressemeddelelse.

Mandag var antallet af indlagte rekordhøjt med 872 personer, mens antallet af døde også nåede nye højder med 30 dødsfald relateret til coronavirussen det seneste døgn.

- Mens vi glædes over den gode nyhed, er det vigtigt, at vi holder fast i at yde en fælles indsats for at bryde smittekæderne her i epidemiens afgørende fase. Derfor opfordrer jeg alle til at overholde restriktionerne, holde ved de gode vaner og blive testet, når der er grund til det, siger Stephanie Lose i pressemeddelelsen.

Direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, udtrykte mandag aften også sin bekymring over udviklingen de seneste døgn, blandt andet på grund af det store pres på sundhedssektoren.

Stephanie Lose mener, at muligheden for at blive testet er et vigtigt element til at holde epidemien under kontrol-

- Regionernes medarbejdere står klar til at teste, og det bliver vi ved med, så vi kan holde epidemien på så lavt et blus som muligt, siger hun.

Herunder kan du se, hvilke typer tests det er muligt at få taget i Danmark.

Sådan kan du blive testet i Danmark PCR-TEST Denne coronatest er anbefalet af de danske sundhedsmyndigheder. Pcr-test bliver benyttet i det offentlige testsystem og anses som sikker med en pålidelighed på 98 procent. Den viser, om den testede er smittet her og nu. Den foretages ved podning i halsen. Det tager tre timer, før der er svar på en pcr-test, men i det offentlige testsystem får man normalt først svar efter en til to dage fra testtidspunktet. ANTIGENTEST Antigentest - også kendt som lyntest eller hurtigtest - giver svar på, om man her og nu er smittet med coronavirus. Prøven foretages ved podning gennem næsen, og svaret kommer efter 15-30 minutter. En faglig ekspertgruppe har tidligere slået fast, at antigentest kun skal ses som et supplement til pcr-test. Det skyldes, at antigentest langtfra er lige så sikker som en pcr-test. Der skal en større mængde virus til, før en lyntest viser positiv. Derfor fraråder sundhedsmyndighederne, at antigentest benyttes, hvis man har symptomer eller har været i kontakt med en smittet. Sikkerheden er ifølge en ekspertgruppe hos SSI 70-80 sikkerhed procent for, at man ikke er smittet, hvis testresultatet er negativt, mens man kan stole på resultatet, hvis det viser, at man er smittet med coronavirus. ANTISTOFTEST En antistoftest viser, om kroppen har antistoffer over for coronavirus. Den kan dermed fortælle, om en person har været smittet med virusset. Den foretages ved blodprøve. Det danske sundhedsvæsen tester kun for antistoffer i forbindelse med forskning og myndighedernes overvågning. Private kan også købe en test for antistoffer på apoteker, der med en dråbe blod fra et prik i fingeren kan give et hurtigt svar. Det benytter flere private virksomheder sig ligeledes af, men kvaliteten af de test svinger. Man ved ikke med sikkerhed, hvor længe man kan måle antistoffer i kroppen, og hvor længe man i givet fald er immun over for at blive smittet igen. Kilder: Ritzau, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Falck.