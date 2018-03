Danske Regioner varsler lockout af 70.000 ansatte

Danske Regioner varsler en lockout af omkring 70.000 regionalt ansatte, som modsvar på konfliktvarsel. Lockouten kan starte den 10 april.

Det skriver Danske Regioner på sin hjemmeside.

Tidligere i dag sagde Anders Kühnau (S), der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævnt og dermed chefforhandler for regionerne, til Ekstra Bladet:

- Det vil være svært at forestille sig, at vi ikke kommer til at lockoute, fordi det er et meget omfattende strejkevarsel, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er klart, at hvis der kommer en konflikt i dette omfang, bliver det alvorligt, og det kommer reelt til at lamme vores sundhedsvæsen, fortsatte han.

En lockout af de regionalt ansatte betyder, at de vil blive sendt hjem af deres arbejdsgiver uden løn. En lockout vil berøre væsentligt flere, end den varslede strejke.

Over halvdelen af de i alt omkring 137.000 regionalt ansatte vil blive omfattet af den eventuelle lockout.

Fagforeningerne har tidligere varslet en strejke, der vil påvirke omkring 60-70.000 kommunalt- og regionalt ansatte med virkning fra 4. april.

Tidligere onsdag varslede også innovationsminister Sophie Løhde (V), der er chefforhandler for staten, en lockout af omkring 120.000 statsansatte.