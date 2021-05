Danske respiratorer er på vej til coronakatastrofe i Indien

Dansk hjælp er på vej til Indien, som den seneste tid har været ramt af høje smitte- og dødstal som følge af coronaudbruddet i landet.

Således sender Danmark 53 respiratorer til hospitaler i Indien til brug ved behandling af patienter med covid-19.

Derudover doneres en million euro - svarende til 7,4 millioner kroner - til Røde Kors' arbejde med at bekæmpe udbruddet i Indien.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Den økonomiske håndsrækning skal blandt andet gå til informations- og kampagnearbejde, ambulanceservice og indkøb af beskyttelsesudstyr.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fortæller, at Danmark også ser på andre muligheder for at hjælpe Indien.

- I Indien ser vi, hvor forfærdeligt, hvor voldsomt og hvor hjerteskærende coronapandemien kan ramme. Danmark vil selvfølgelig hjælpe, hvor vi kan og med det, som vores indiske venner efterspørger.

- Jeg er utroligt glad for, at vi nu kan tilbyde respiratorer til Indien, som de indiske myndigheder har bekræftet matcher deres behov.

- Vi ser løbende på andre muligheder for støtte og vi fortsætter dialogen med de indiske myndigheder, siger han i meddelelsen.

Lørdag satte Indien en ny, kedelig rekord, da landets sundhedsministerium registrerede over 400.000 nye smittetilfælde på 24 timer.

Det er første gang under pandemien, at et land har haft mere end 400.000 nye smittede på et døgn.

Smittetallet skal ses i lyset af, at Indien med 1,4 milliarder indbyggere har den næststørste befolkning i verden - kun overgået af Kina.

Respiratorerne kommer fra Region Hovedstaden og fungerer på en måde, som er 'hensigtsmæssig til behandling af covid-19 og patienter med lungesvigt', skriver Udenrigsministeriet.

Bidraget vurderes ikke at svække det danske sundhedsvæsen mærkbart.

Det er ikke første gang, Danmark sender hospitalsudstyr til udlandet under coronaudbruddet. Blandt andet er danske respiratorer sendt til Ukraine, Albanien og Italien.

Bidraget til Italien i begyndelsen af pandemien endte dog med en politisk næse til både udenrigsminister Jeppe Kofod, sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Det skyldtes, at respiratorerne viste sig at være ubrugelige til behandling af coronapatienter.