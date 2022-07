Danske restauranter i modvind forud for Michelin-uddeling

Medarbejdere på danske michelinrestauranter er udsat for dårlige arbejdsvilkår, herunder ubetalt overarbejde og mobning.

Det har Weekendavisen, Politiken og Financial Times afdækket den seneste tid.

Mandag står restauranterne over for mulig hæder, når der skal deles michelinstjerner ud til nordiske restauranter i Stavanger i Norge.

Michelinstjerner eller ej, så kan den dårlige omtale af danske ekstravagante restauranter få nogle kunder til at vende dem ryggen. Det vurderer Alexander Josiassen, professor i forbrugerpsykologi på Copenhagen Business School.

- Der er nogle værdibaserede forbrugere, som i høj grad vil sige fra over for sådan noget.

- På baggrund af egne værdier vil de gerne handle steder, hvor virksomheden, de handler hos, har nogenlunde de samme værdier som dem selv, siger professoren.

Han sammenligner det med, at nogle forbrugere foretrækker at købe animalske produkter, der kommer fra et sted, hvor dyrene lever under ordentlige forhold.

Mens der er blevet skudt med skarpt fra nuværende og tidligere medarbejdere i branchen, er restauranterne forblevet tavse.

Hos Horesta, brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, erkender man, at der er problemer.

- Vi hører på tværs af flere brancher, at der er historier om et arbejdsmiljø, som skal være bedre, siger Kristian Nørgaard, politisk direktør hos Horesta.

- Men når man er i et elitemiljø, så er der også nogle, der gerne vil træne meget for at blive rigtig dygtige, tilføjer han i forhold til de anklager, der har været om urimeligt overarbejde.

Hos fagforeningen 3F har man i flere år forsøgt at belyse de dårlige arbejdsvilkår i restaurationsbranchen.

Derfor vækker det glæde hos John Frederiksen, konstitueret gruppeformand for 3F Privat Service, Hotel og Restauration, at der bliver sat fokus på det.

Han mener, at arbejdsvilkår også bør være et kriterium, når der uddeles michelinstjerner.

- Arbejdsvilkårene for opvaskeren, der leverer en skinnende ren tallerken, er mindst lige så afgørende som den mad, der bliver serveret på tallerkenen, siger John Frederiksen.

Inden årets michelinudddeling deler 27 danske restauranter i alt 38 michelinstjerner.