Danske Sarahs monobryn er kendt i hele verden: - Det er voldsomt

Den kun 18-årige danske pige plejede at plukke sit monobryn i hvert fald en gang om ugen, fordi hun var bange for at skille sig ud fra normen.

Nu lever Sarah Marie Clark dog med sit monobryn og lader det vokse vildt og frit.

Det bemærkede flere britiske medier - og på ingen tid havde danskeren allerede været på Daily Mail, Metro og sågar Fox News, hvor hun fortalte om sit specielle udseende.

Sarah får beskeder fra mænd, der gerne vil i kontakt med hende, men primært er det folk, der er inspirerede af hendes look. Foto: Sarah Clark

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det skete jo egentlig lidt hen over natten. Det har været ret voldsomt med al den opmærksomhed, men jeg må sige, at jeg synes, den overskrift de engelske medier havde valgt, var ret voldsom.

Her stod der nemlig, at Sarah Clark modtog utallige beskeder fra mænd, der gerne ville være sammen med hende, netop fordi hun havde sit monobryn.

- Selvfølgelig kom der mange beskeder. Flere skrev, at de var inspirerede af mig, nogen skrev, at de synes, jeg var ulækker, og ja, så var der en lille del beskeder fra mænd, der gerne ville lære mig at kende, men slet ikke så voldsomt, som det så ud på artiklen.

Nu kommer der flere modeljobs til den unge kvinde. Foto: Sarah Clark

'Slå dig selv ihjel'

Og selvom Sarah Clark er glad for at vise sit udseende frem og er stolt af det, har det også været svært for den 18-årige med al den opmærksomhed.

- Der var en pige, der ud af det blå begyndte at skrive virkelig grimme ting til mine billeder på Instagram. Hun skrev 'slå dig selv ihjel' og sådan noget, så jeg valgte at skrive til hende for at høre, hvorfor hun gjorde det. Det viste sig, at hun havde nogle problemer mentalt, og det var derfor, hun langede ud efter mig. Jeg var glad for at tale med hende om, hvorfor hun gjorde det, fordi man skal huske, at der altid er en på den anden side, fortæller hun.

Sarah har også oplevet at folk stirrer, griner og er ubehagelige, når de ser hende i offentligheden.

- Der var de her fire piger i bussen, som pegede på mig, mens de grinte og tog billeder, det var meget ubehageligt. Jeg kan ikke helt forstå, at mit udseende kan pisse folk så meget af.

Sarah plejede at bruge meget tid på at fjerne hårene, så hun ikke havde monobryn. Men det gider hun ikke længere. Foto: Sarah Clark

Tilbudene vælter ind

Men der er heldigvis flere gode end dårlige nyheder.

Sarah har nemlig scoret flere jobs som model, efter hendes historie er blevet delt.

- Ja, jeg får da flere jobs, men det er selvfølgelig noget, hvor de leder efter lige min type.

Sarah går også på uddannelse og arbejder som makeup-artist, og det var igennem makeup, at hun besluttede sig for at lade sit monobryn gro ud.

- Jeg så, at der var andre, der tegnede det på, og det så rigtig godt ud. Jeg har det jo så naturligt, så jeg tænkte, at jeg ville prøve det, og nu er det jo min ting, fortæller hun.