Danske sexklubber i coronakrig: Knalder sig til opmærksomhed

Sexklubben Swingland er kommet i kraftig modvind i det danske swingermiljø, efter sexklubben lørdag aften efter flere måneders coronanedlukning slog dørene op for op for 50 sexhungrende gæster.

Frem til klokken 24 kunne de 26 fremmødte boltre sig i klubbens 750 kvadratmeter store voksenlegeland.

Det er første gang, en dansk swingerklub holder åbent, siden regeringen med Mette Frederiksen i spidsen i begyndelsen af marts lukkede landet ned på grund af coronaepidemien.

Baren var åben lørdag aften i Swingland i Ishøj. Foto: Jonas Olufson

Støtten forsvandt

Genåbningen kommer, efter ejer af Swingland Dan Jensen fredag formiddag fik at vide af Erhvervsstyrelsen, at swingerklubben ikke længere kan få dækket udgifter til husleje.

Ifølge Erhvervsstyrelsens afgørelse sidestilles swingerklubben med 'idræts- og fritidsaktiviteter', der som bekendt genåbnede 8. juni.

Det fik Dan Jensen til at kontakte Erhvervsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og diverse corona-hotlines for at få at vide, om swingerklubben dermed kunne genåbne.

Efter at være blevet sendt adskillige gange rundt i systemet bekræftede Vestegnens Politi fredag eftermiddag, at Swingland kan genåbne.

Lørdag aften var en test. Den kommende uge vil Dan Jensen bruge på at gøre swingerklubben helt klar til, at man officielt åbner fra næste lørdag. Hvis myndighederne altså ikke kommer på andre tanker i mellemtiden. Foto: Jonas Olufson

- Vi har fat i politiet to gange, hvor de bekræfter, at hvis vi overholder forsamlingsforbuddet på 50 personer og lukker inden kl. 24, siger Dan Jensen til Ekstra Bladet, da avisen reportere søndag formiddag besøger klubben i Ishøj.

Dan Jensen optog den seneste samtale med Vestegnens Politi. Ekstra Bladet er i besiddelse af den optagelse.

- Vi får ikke længere dækket vores husleje. Uden den støtte kan vi ikke blive ved med at holde lukket. Derfor føler vi os tvunget til at åbne igen, forklarer swingerklubejeren.

For at sikre sig bedst muligt har Dan Jensen efter bedste evner forsøgt at coronasikre Swingland. Antallet af personer i klubben er begrænset til 50 personer inklusive personale.

Hvor der før var lagner på madrasser og brikse, er der nu store læderflader, der hurtigt kan sprittes af, og i alle rum er der stillet sprit frem.

Side om side med kondomer og glidecreme står håndspritten. Foto: Jonas Olufson

Men kravet om en meters afstand er umuligt at holde.

- Vi burde jo ikke have åben, når corona er over os, for hos os kan man ikke undgå voldsom intim kontakt.

- Det kan godt være, at Brostrøm har sagt, at sex er godt, men jeg tror ikke, han mente sex på kryds og tværs, som mange dyrker her, siger Dan Jensen.

Med åbningen lørdag håber han at starte en debat og skabe fokus på den knibe, som swingerklubber som Swingland er havnet i.

De knalder sig bogstaveligt talt til opmærksomhed.

Swingerkrig

Genåbningen er dog langtfra faldet i god jord hos landets øvrige swingerklubber. Ekstra Bladet har talt med ejerne af flere klubber i Jylland, der er målløse over Dan Jensens valg om at genåbne.

Ifølge flere af de swingerklubejere, Ekstra Bladet har talt med, havde klubberne i fællesskab besluttet at vente med at åbne, da flere klubber er blevet karakteriseret som 'natklubber'.

Derfor kan klubberne først åbne sammen med natklubber og spillesteder i fase fire, der formentlig kommer til at finde sted i løbet af sensommeren.

- Jeg synes, man skyder sig selv i foden ved at gå enegang. Hvis den her genåbning går galt, kan det ende med, at de bliver lukket ned igen, og der går endnu længere tid, før vi alle sammen kan åbne igen, siger indehaveren af swingerklubben Bella Fantasia nord for Herning, Tim Fruergaard.

- Vi ved godt, at vi er nogle af de sidste, der får lov at åbne. Hvis Swingland dummer sig her, kan det få store konsekvenser for klubber, der aldrig kommer til at åbne igen, siger Torben Nielsen, der ejer swingerklubben Tucan Club nær kolding.

- Jeg er målløs. Jeg er dybt skuffet over, at en klub tillader sig det, tilføjer Tim Fruergaard.

Forskellige retningslinjer

De jyske klubber oplyser, at de også har været i kontakt med deres lokale politi. Herfra lyder meldingen, at hvis swingerklubberne åbner, kommer politiet og lukker dem.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rigspolitiet, der oplyser, at det er den enkelte politikreds, der vurderer, hvordan de til enhver tid gældende retningslinjer tolkes.

Det har søndag ikke været muligt at få en kommentar fra Vestegnens Politi, Midt- og Vestjyllands Politi eller Sydøstjyllands Politi.

