Danske småøer får lov at skubbe borgere frem i vaccinekøen

Beboere på de tre øer Anholt, Tunø og Endelave vil blive skubbet frem i vaccinekøen. Det oplyser Region Midtjylland i en mail.

Samlet er der tale om 111 borgere mellem 16-64 år på de tre øer, som kommer hurtigere til, end der ellers er lagt op til i Sundhedsstyrelsens vaccineplan.

- Årsagen til, at der afviges fra alderskriteriet, er ressourcer i forhold til personale, tid, transport og logistik.

- Alternativt ville vi skulle over på øerne for at vaccinere få antal borgere med mulighed for større spild, skriver Region Midtjylland.

På Anholt vil borgere, der ikke er vaccineret, blive vaccineret i denne uge, mens de vil blive indkaldt i uge 20 på Tunø og Endelave - altså om halvanden uge.

Sundhedsstyrelsen har givet mulighed for, at de danske regioner må dispensere for rækkefølgen i vaccinationer.

På Samsø, som også ligger i Region Midtjylland, vil borgerne ikke komme foran i køen.

Det skyldes ifølge regionen blandt andet, at der er et vaccinationscenter på øen.

I Region Nordjylland har muligheden for dispensation betydet, at 700 borgere på Læsø kommer hurtigere til.

Det er regionen selv, der har ansøgt om at kunne få dispensation. Det skal være med til at spare tid på transport af personale og udstyr, da alternativet er, at vaccinationen sker i små klumper.

Samtidig drejer det sig om en så lille mængde vacciner, at det ikke kommer til at påvirke vaccinationen i resten af regionen.

Dermed er der udsigt til, at beboerne på flere af landets mindre øer kan være færdigvaccinerede mindst to måneder tidligere end resten af landet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen ventes Danmark først at opnå den milepæl i slutningen af august. Det er en prognose, som flere eksperter har kaldt overoptimistisk.