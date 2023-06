Danske soldater skred fra basen i en brandert

Tre danske soldater forlod basen i Letland i en brandert - og en af dem kravlede over pigtrådshegn for at komme ind igen

Mest kendt er nok Shu-bi-duas melodi til Holger Drachmanns 'Midsommervise', og man kan næsten forestille sig, hvordan de udsendte danske soldater på basen i Letland har sunget 'Vi elsker vort land...' til Sankt Hans i 2022.

Foruden fællessang var der bål, madtelt, Sankt Hans-taler og - selvfølgelig - en transportabel bar.

Netop den transportable bar skulle vise sig at blive et problem for tre soldater, der blev for ivrige efter at slukke tørsten, og i deres brandert forlod de basen indtil langt ud på natten.

Det fremgår af en militærpolitirapport fra Forsvarsministeriets Auditørkorps, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Løb rundt

De tre soldater har hver især fået en bøde på 3000 kroner for 'grov pligtforsømmelse', da de 23. juni 2022 indtog mere end de tilladte to genstande, hvorefter de besluttede sig for at forlade basen.

Flere vidner havde set 'nogle skikkelser løbe rundt' i terrænet udenfor basen.

Klokken 01.37 ringede en vagtkommandør derfor til militærpolitiet og fortalte, at hovedvagten havde anråbt de tre fulde og løbende soldater, og at den ene havde klatret over et pigtrådshegn for at komme ind på basen igen.

En alkometertest afslørede, at de havde en promille på henholdsvis 1,02, 0,80 og 0,40.

Klatrede over hegnet

Ifølge soldaternes forklaring var den ene blevet uvenner med sin kæreste, og de besluttede derfor at gå en tur.

Da de ville vende retur, gik det op for den ene af dem, at han havde glemt sit militære ID-kort. Derudover var udenfor basen langt senere, end det tilladte 23.00.

De kom derfor på idéen om, at de kunne klatre over pigtrådshegnet, så de slap for at blive opdaget af vagterne.

Soldaterne blev dog opdaget alligevel, hvorefter de blev sigtet efter militær straffelovs paragraf 27, der resulterede i et bødeforlæg. De har alle tre vedtaget bøden.