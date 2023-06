Danske soldater tæskede hinanden i Baltikum

Det er ikke altid fjenden, det går udover, når de danske soldater bliver voldelige.

Der har nemlig været flere episoder, hvor udsendte danske soldater har tæsket, truet og slået hinanden, da de sidste år var på Nato-mission i Estland og Letland.

Det viser anklageskrifter, dombøger og bødeforlæg fra Forsvarsministeriets Auditørkorps - der er Forsvarets anklagemyndighed - som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Alt i alt har tre soldater fået fængselsstraffe for at begå vold mod en anden dansk soldat - både på en bar i Riga og på basen i Estland.

Tæskede kollega på bar

En af sagerne handler om en bytur, der gik helt galt.

Her er to soldater blevet dømt til henholdsvis 40 dages betinget fængsel og 3 måneders fængsel for at tæske en tredje soldat på et toilet på Rock Café Riga i Letland. Det slog Retten i Viborg fast i maj i år.

Ifølge den ene af de to havde den forurettede været 'træls' og 'frisk', hvilket var irriterende, og ifølge den forurettede mødte de to ham på toilettet.

Her kaldte de ham 'fucking københavner' og truede med at 'drukne ham i lokummet'. Herefter blev han skubbet og sparket i brystet, og han blev ligeledes slået to gange af de to dømte.

Da en fjerde soldat konfronterer de to med, hvad de har gjort ved den forurettede, blev han af den ene af dem skubbet ned over et bord.

Ifølge dombogen var begge de dømte berusede under overfaldet.

Lussinger til alle

Det er dog ikke de eneste, der har givet deres soldaterkammerater et par på låget.

Af en dombog fra Retten i Holstebro fra december kan man læse, at en soldat samme aften havde tildelt i alt fem slag med flad hånd til henholdsvis en sergent og en premierløjtnant på basen i Estland.

Manden var udsendt som gruppefører for otte mand, og i forbindelse med den engelske dronnings 70 års jubilæum havde de fået lov at drikke fire øl. Der er dog tvivl om, hvor meget alkohol han egentlig havde indtaget.

Den første voldshandling fandt sted på den dømtes værelse, hvor han tre gange slog sin kammerat i ansigtet, fordi han ifølge flere vidner spurgte ind til den dømtes berusede tilstand.

Herefter gik den dømte på taget, hvor han ifølge et vidne skulle have forsøgt at starte en slåskamp. Da det blev afvist, slog han i stedet den forurettede to gange i ansigtet.

Han blev idømt 40 dages betinget fængsel.

Stadig ansat?

I ovenstående sag udtalte den nu voldsdømte soldat i retten, at han ønskede at forsætte i sit job i Forsvaret.

Ekstra Bladet har derfor forsøgt at få et interview med forsvarschef Flemming Lentfer for at høre, hvorvidt man kan være ansat i Forsvaret, når man slår sine kolleger.

Forsvarschefen har dog ikke ønsket at stille op til interview, og Forsvarskommandoen har derfor sendt et skriftligt svar.

'Når danske soldater er udsendt, forventes det, at de repræsenterer Forsvaret og Danmark på bedst mulige vis. Det gør langt hovedparten af soldaterne også på fornemmeste vis. Danske soldater skal opføre sig ordentligt og overholde gældende love og regler. Det gælder hjemme såvel som ude i verden.'

'Derfor er det også uacceptabelt, hvis danske soldater er involveret i alvorlige sager om lovbrud. Sager om lovbrud og overtrædelse af interne retningslinjer vil kunne få ansættelsesretlige konsekvenser. Om der er grundlag for ansættelsesretlige konsekvenser vurderes konkret og individuelt i hver enkelt sag.'