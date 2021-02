Danske Spil advarer om snyd

Snydemails og -sms'er, hvor afsenderen udgiver sig for at være fra Danske Spil Lotto, er lige nu i omløb

Snydemails i Danske Spils navn er lige nu i omløb.

Mails vedrørende Lotto, hvor nogle kunder får besked om, at de mangler at indkassere deres gevinst på over 35.000 kroner, eller at de mangler at indkassere deres eksklusive præmie.

Også falske sms'er, hvor afsenderen udgiver sig for at være fra Danske Spil Lotto, er i omløb.

Også falske sms'er vedrørende Lotto er i omløb. Foto: Danske Spil

Hos Danske Lotteri Spil er man klar over, at der lige nu er falske mails og beskeder i omløb.

- Det sker for tid til anden, at vores lotteriprodukter bliver misbrugt af svindlere, der prøver at snyde vores kunder online.

- Det vil vi naturligvis ikke finde os i. Derfor går vi nu ud over advarer om, at disse mails og sms’er er i omløb, så man kan være ekstra opmærksom, siger direktør fra Danske Lotteri Spil, Pernille Mehl.

Danske Spil sender kun sms'er ud til kunder, hvis de har et abonnement og har bedt om at få en sms, når der bliver vundet en gevinst.

Afsenderen på sms'en vil altid være Danske Spil og ikke DK-Lotto, som det har været tilfældet ved de seneste falske sms'er.