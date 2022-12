Danske Spil efterlyser fire millionærer

Hvis du spillede Lotto i løbet af december, så er du måske millionær uden at vide det.

Danske Spil efterlyser nemlig fire vindere af en million kroner, som ikke har givet sig til kende endnu. Vinderne kommer fra den ekstraordinære Lotto-trækning 25. december, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

De efterlyste vindere har købt deres kuponer i:

- DagliBrugsen Janderup, 6851 Janderup

- Kiosken Bjerringbro, 8850 Bjerringbro

- Kvickly Åbyhøj, 8230 Åbyhøj

- Meny Hellerup, 2900 Hellerup

Sådan får du pengene

Har du købt en lottokupon i en af ovenstående butikker i løbet af december, så kan du tage kontakt til Danske Spil. De oplyser, at vinderne ikke nødvendigvis bor i de byer, hvor kuponerne er købt.

Det er også muligt at præmiesøge sin kupon.

Annonce:

Det kan man gøre i Lotto-appen eller hos en forhandler. Har man vundet en større gevinst - eksempelvis en million - så skal gevinsten registreres på Danske Spils hjemmeside, hvorigennem du får præmien udbetalt.

Jule Lotto

Det er andet år i træk, at Danske Spil laver Det Store Jule Lotto, der er en særlig, ekstra lodtrækning på juledag.

Her trækker man 12 ekstra vindere, der har spillet Lotto i løbet af de første fire lørdage i december.

En kupon - der i første omgang ikke er noget værd - kan derfor lige pludseligt vise sig at være en hel million kroner værd.

De 12 millioner fra ekstra udtrækningen er i år landet i Esbjerg, Vejle, Viborg, Odense, Nordfyn, Roskilde, Nordsjælland, Amager, Hvidovre, Gladsaxe og to på Sydsjælland.

Hvis du vil optimere dine chancer for at vinde den store lottogevinst, så læs med her. Er du derimod nervøs for, at du spiller på de samme tal som alle andre, så kan du se rækkerne du IKKE skal spille på her.