Danske Spil efterlyser millionær: Er det dig?

Det er ifølge Danske Spil sjældent, at det sker. Men det hænder, at en heldig lottovinder ikke får afhentet deres milliongevinst hos Danske Spil, og netop nu går en ukendt dansker rundt uden at vide, at han eller hun er nyslået millionær.

- Det ville da virkelig være ærgerligt at have vundet en milliongevinst - og så ikke få pengene. Det er jo næsten ikke til at holde ud at tænke på, siger Camilla Cornelius, der er presse- og kommunikationsrådgiver hos Danske Spil, i en pressemeddelelse.

- Vi har oplevet flere gange, at når vi går ud og efterlyser vindere, så får det mange til lige at tænke over, om de mon har en kupon et sted, som ikke er blevet præmiesøgt. Eller også bliver de mindet om det, når de er nede hos købmanden eller andre steder i det lokale miljø. Det er jo noget, der får folk til at tale sammen, fortsætter hun.

Danske Spil opfordrer derfor nu alle lottospillere til at være opmærksomme og lige kigge efter en ekstra gang i lommen eller hjemme i skuffen.

Den ukendte lottovinder har købt 10 rækker hos 7-Eleven på Jernbanevej i Skanderborg. Vinderkuponen er fra november 2019 og er på en million kroner. Det er den såkaldte millionærgaranti, hvor man kan vinde en million, selvom man har 0 rigtige.

Er du den heldige vinder, skal du kontakte Danske Spils kundecenter.