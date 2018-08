Danske Spil kimes ned: Hvorfor har I givet mig penge?

Op mod 100 kunder har de seneste dage kontaktet spilgiganten for at høre, hvorfor pengebeløb pludselig er tikket ind

Der har været travlt ved telefonerne hos Danske Spil de seneste dage, efter spilgiganten har opdateret sine IT-systemer fra søndag til tirsdag.

- Vi har haft en del folk igennem, der spørger 'hvorfor har I givet mig penge', når de ikke har spillet hos os. Der har været omkring 100 henvendelser, så vi har tilføjet en sektion under vores hyppigst stillede spørgsmål, der forklarer, hvorfor folk pludselig har fået penge sat ind på deres konto, siger Marie Westergaard, pressechef ved Danske Spil.

Det drejer sig ofte om helt små beløb på under 30 kroner og skyldes, at mange har fået lukket sin konto hos Danske Spil, fortæller pressechefen.

- Efter vores opdatering af systemet, har vi lukket en del konti, blandt andet fordi kunderne ikke har taget stilling til de mails, vi har sendt ud omkring, hvad der skal ske med deres konti. Og eftersom det kan være mange år siden, folk har spillet hos os, så har mange glemt, at de havde en konto, og undrer sig derfor over overførslen.

Disse har fået den lukket

Danske Spil bruger to forskellige slags konti alt efter, om man spiller de såkaldt liberaliserede spil som odds, eller man spiller de monopoliserede spil som Lotto, og har man ikke meldt tilbage, om man ønsker at beholde dem, er de blevet lukket.

- Vi har to scenarier for, hvad der kan være sket, for at man har fået udbetalt penge. Hvis man både har spillet monopoliserede og liberaliserede spil, men ikke har svaret, hvilken konto man ønsker sine penge sat ind på, så har man fået lukket sine konti.

- Og hvis man på et tidspunkt har sat penge ind, men aldrig har spillet, har man også fået lukket sin konto, siger Marie Westergaard.

Har man kun spillet enten monopoliserede spil, som Lotto og EuroJackpot, eller liberaliserede spil, som odds, er ens konto ikke blevet lukket, selvom den har været inaktiv i flere år.