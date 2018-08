Danske Spil rettede i Rasmus' Formel 1-kupon: Det er en manuel fejl

Danske Spil har ændret i et væddemål, efter det var indgået. Dermed gik det fra at være en vinderkupon til at være en taberkupon. Selskabet beklager

Egentlig blev Rasmus Jensen i tvivl, om han havde trykket forkert, da han til sin store overraskelse så, at han havde tabt sine 250 kroner på et væddemål hos Danske Spil. Men efter han havde været i kontakt med sin ven, gik det op for ham, at spiludbyderen havde rettet i hans kupon, så den var gået fra at være en vinder til at være en taber.

Hans kammerat følger en del med i Formel 1, og forud for kvalifikationen til Grand Prix i Tyskland havde hans kammerat foreslået ham at spille på, at Kimi Raikkonen ville blive bedre kvalificeret end Daniel Ricciardo. Hans kammerat spiller sin egen kupon, mens Rasmus Jensen sætter 250 kroner på væddemålet.

- Så kører de løbet, og Daniel Ricciardo udgår, og derfor går mit væddemål hjem. Men da løbet er færdigt, står der pludselig, at jeg har spillet på, at Kimi Raikkonen ville slutte over Sebastian Vettel. Jeg ville aldrig spille på det, da Vettel er en langt bedre kører.

Rasmus Jensen ringer derfor ind til Danske Spil, hvor han får fat i en medarbejder.

- Det ender med, at vi sammen finder ud af, at jeg nok har trykket forkert, så jeg indstiller mig på, at mit væddemål er tabt.

Det er en manuel fejl

Rasmus Jensen kommer dog i tanke om, at han og kammeraten har sendt den oprindelig kupon til hinanden. Ekstra Bladet er i besiddelse af kuponen, og her står der sort på hvidt, at der oprindeligt er spillet på Daniel Ricciardo. Men hvad værre er, at man kan se på den afgørende kupon, at navnet er ændret.

Rasmus Jensen ringer derfor igen til Danske Spil. Her kommer han igennem til en medarbejder, som i første omgang ikke tror på ham.

- Men så går han med til at undersøge sagen. Da han vender tilbage undskylder han mange gange, og han fortæller, at der er sket en fejl - at der er ændret i kuponen. I første omgang troede han ikke, at det kunne lade sig gøre, men det kunne det så. Jeg fik en undskyldning og mine penge tilbage.

Nok fik Rasmus Jensen sine penge tilbage, men han mener, at det er vigtigt, at det kommer frem, at sådanne fejl kan ske.

- Jeg har opfordret mine venner til at gemme billeder af deres kuponer. Jeg synes, at det er skræmmende, at det kan ske. Det må jo være fundamentalt for en bookmaker, at man kan stole på, at de ikke ændrer på ens kupon, siger han.

Rasmus Jensen kan ikke lade være med at tænke på, om det måske er sket for ham tidligere:

- Jeg har tidligere undret mig over væddemål, hvor jeg mente, at jeg havde vundet, men hvor det viste sig, at jeg havde tabt. Med det her in mente, kan jeg godt blive usikker på, om det er sket før, uden at jeg har opdaget.

Danske Spil: Det er en manuel fejl Hos Danske Spil erkender pressemedarbejder Anders Michael Kristensen, at der er ændret i Rasmus Jensens kupon: - Der er sket en fejl i vores system. Det er en manuel fejl, og han skal selvfølgelig have sin gevinst, og det har vi nu sørget for, at han har fået. Det må aldrig ske, men desværre er det noget af det, der kan ske, når vi manuelt sidder og arbejder med det. - Men det er jo i en eller anden grad snyd, fordi de fleste kunder bliver nødt til at stole på jeres app og hjemmeside. Man får ingen kvittering på væddemålene, når det er indgået. Hvad gør I for, at det ikke kan ske fremadrettet? - Det er i hvert fald noget, som vi strammer op på. Dem, som sidder med systemerne og opretter væddemål, de bliver bedt om at være ekstra grundige. Det er vores bedste våben mod det. Selvfølgelig kan vi kun opfordre kunderne til, at de kontakter os, hvis de opdager, at der er sket en fejl. - Du siger, at det er en manuel fejl: Vil du ikke fortælle, hvordan man manuelt kan ændre i en kundes væddemål? - I systemet bagved. Vi går for eksempel også ind og ændrer på oddsene, som indskuddene kommer. Og så tror jeg, at det er en, som har skullet justere på oddset, og så kan det være, at den, der har rettet det, måske har overset, at der var sat penge på væddemålet og så har tænkt, at så laver vi et andet væddemål i stedet for, så vedkommende har skullet slippe for at, ja, at oprette et nyt væddemål i systemet, fordi det kan være, at det måske tager lidt længere tid, og så har vedkommende overset, at nogle havde spillet på det her. - Men skal jeres folk ikke bare holde snitterne fra folks kuponer? - Jo, det har du ret i. - Giver det anledning til, at I måske skulle overveje nogle kopier, så jeres kunder har adgang til de originale væddemål? - Vi kan kun opfordre til, at hvis man som kunde opdager, at der er sket en fejl i væddemålet, skal de tage fat i vores kundecenter, fordi så skal vi løse det. Vi vil ikke have penge, som vi ikke har tjent på retfærdig vis. - Vil du opfordre folk til at tage skærmbillede af deres kuponer, så de har en kopi? - Det er i hvert fald altid en ekstra sikkerhed. Ligesom hvis man er til koncert, kan man også altid tage et billede af sin garderobebillet. Men i dette tilfælde, kan vi jo se på kuponnummeret, at der er sket en ændring i væddemålet. Det er den sikkerhed, som vi har, så vi kan finde frem til, hvad der er sket. - Så hvis man er i tvivl om, hvorvidt der er blevet rettet i væddemålet, skal man ringe til jer? - Ja.

