Danske Spil tror at dronningen nævner krig i Ukraine i nytårstalen

Bliver det i år, at dronningen for første gang nævner 'søens folk' i sin nytårstale? Eller taler hun mon om glæder, den danske Tour-vinder eller krigen i Ukraine?

Det kan voksne gætte med på hos Danske Spil, der onsdag morgen åbner for odds på dronnings nytårstale.

Til at starte med er der 280 forskellige ord og udtryk, som folk kan spille på.

Peter Emmike Rasmussen, der er oddssætter ved Danske Spil, har udarbejdet listen.

Det har han gjort ved året igennem at tage noter om vigtige begivenheder og sammenholde dem med informationer om, hvad dronningen har sagt ved tidligere nytårstaler.

- Det er for eksempel meget sjældent, at dronningen nævner navne ud over fra sin egen kongefamilie.

- Jeg tror ikke, der er den store chance for, at Jonas Vingegaard ligefrem skulle stå i talen, siger han.

Cykelrytteren Jonas Vingegaard vandt i sommer Tour de France. Hans navn giver pengene 15 gange igen. Siger dronningen 'Tour de France', giver det pengene to gange igen.

Noget af det mest sandsynlige ifølge Danske Spil er ord som 'verden', 'ældre', 'glæder' og årstallene '2022' og '2023'. Siger dronningen dem, giver det pengene 1,05 gange igen.

Særligt årstal plejer hun ofte at nævne, lyder det fra oddssætteren.

Han mener, det er sandsynligt, at den russiske invasion af Ukraine vil fylde i dronningens nytårstale. Ord som 'krig' og 'Ukraine' giver pengene henholdsvis 1,4 og 1,1 gange igen.

Det er sjette gang, der er mulighed for at oddse på, hvad dronningen siger i nytårstalen. Og igen i år er det muligt at sætte penge på 'søens folk'.

- Man har en idé om, at dronning Margrethe siger 'søens folk', men det har hun altså aldrig sagt. Det er en traver, og hvis ikke den var på, ville folk ringe og bede om at få den på.

- Det bliver nok også det mest spillede udfald igen i år, siger Peter Emmike Rasmussen.

Sidste år spillede 3700 ud af de mere end 100.000, der oddsede, på, at dronningen ville sige 'søens folk'.

Gør hun det i år, giver det pengene 25 gange igen.

Peter Emmike Rasmussen tipper om, at det, dronningen siger, ofte ligger i odds 5 og nedefter.

- Det er ikke så typisk, vi er oppe at have de kæmpehøje odds. Men det var altså tilfældet sidste år, siger han.

Her sagde hun 'Tour de France', 'herrelandsholdet' og 'uanset hvad', der havde mellem 25 og 40 i startodds.

Dronningen sagde 42 ud af de 335 ord på sidste års liste.

Listen over ord og vendinger, der kan spilles penge på i år, udvides løbende. Oddsene kan også ændre sig.

Der kan spilles på nytårstalen fra klokken 08.30 onsdag.