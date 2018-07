Danske stjerner tordner mod arrangør af udskældt festival: - Vi har ikke fået vores penge

Tue Track og Marvelous Mosell har ikke fået løn for deres job på For Evigt-festivalen i 2017. Arrangør mener, at hun har forsøgt at indgå en aftale

Det er ikke kun gæsterne, der havde købt billet til årets For Evigt-festival, som har penge i klemme.

Flere af de kunstnere, som spillede ved festivalen i 2017, har nemlig heller ikke fået betaling for at optræde på ved hiphop-festivalen endnu. Og dem får de muligvis heller ikke.

Oplysninger som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af viser, at arrangøren bag For Evigt-festivalen, Tanja Haddaoui, har erklæret sig insolvent, og derfor ikke kunne betale de inkassorykkere, der til sidst blev sendt på vegne af musikerne.

Skylder tusindvis af kroner

Festivalen løb af stablen i sommeren 2017, men efterspillet har vist sig at være utroligt langt og opslidende for flere af de kunstnere, der var hyret til at spille på For Evigt-festivalen.

Den danske rapper Tue Track fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke har set en krone endnu for det job han lavede.

- Vi har ikke fået vores penge endnu, og det er der også flere, som ikke har. Nogle gik rundt i boder og i diverse stænder for at få deres penge sidste år. Der var også nogen, som var smarte og få penge, før de spillede, men jeg har ikke fået min betaling, slår rapperen fast.

Han skulle optræde sammen med kollegaen Marvelous Mosell, der ligeledes fortæller til Ekstra Bladet, at han har opgivet at få sit honorar på flere tusinde kroner.

- Mit booking-bureau oplyste mig, at de ikke havde fået pengene et par måneder efter jobbet, og derfor satte en inkasso på sagen, som kontaktede Tanja mange gange over flere måneder. Hun blev ved med at komme med undskyldninger og sagde, at pengene snart ville komme, men de kom aldrig, fordi hun i stedet erklærede sig selv insolvent.

- Hun har snydt, vil jeg sige. Det virker i hvert fald suspekt, men jeg læste, at hun har en frisørsalon, så måske hun vil give mig en gratis klipning i stedet for, foreslår rapperen med det borgerlige navn Morten Sell.

Ekstra Bladet har været i kontakt med arrangøren, Tanja Handdaoui, der ikke har ønsket at udtale sig i sagen, men blot medgiver, at de to kunstnere ikke har fået deres løn endnu. Hun har dog forsøgt at indgå en aftale med rapperenes økonomiansvarlige, bedyrer hun.

Det kan Inga Filbert fra advokatfirmaet Penta Aps og regnskabsansvarlig for Marvelous Mosell bekræfte. Hun mener dog, at der er tale om en arrangør, der først forsøgte at indgå en aftale efter, at det var for sent.

- Hun har 15 gange lovet os at betale pengene, før vi oprettede en inkassosag, så det giver vi ikke meget for. Det er for nemt bare at sige, forklarer Inga Filbert og uddyber:

- Hun ville gerne betale honoraret til sidst, men ikke for omkostninger i forbindelse med inkassosagen, og der kunne vi jo ikke trække sagen tilbage. Jeg tror alligevel ikke, at vi havde fået vores penge, vurderer hun.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med den danske rapper Pede B, der dog mener, at han var en af dem, der fik udbetalt sit honorar for at spille ved sidste års festival.

