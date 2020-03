Danske supermarkeder med coronabøn

Statsminister Mette Frederiksen holdt onsdag aften pressemøde, hvor hun fremlagde en lang række drastiske tiltag til at forhindre coronavirus.

Blandt andet vil alle skoler og daginstitutioner blive lukket ned i to uger, og alle offentlige ansatte, der kan arbejde hjemmefra, skal gøre det.

Det har formentlig fået mange danskere til at frygte, om der er nok varer i supermarkederne, og Ekstra Bladet har allerede fået tilsendt flere billeder af danskere, der sent onsdag aften er gået i supermarkederne for at handle stort ind.

Ti grunde til ikke at gå i coronapanik

Køb ind, som du plejer

Danskerne har dog ingen grund til bekymring - så længe, man ikke går i panik som visse steder i udlandet.

Sådan lyder det fra både Coop, Salling Group, Dagrofa og Rema 1000, som i en fælles opsang ønsker at mane til besindighed med et vigtigt budskab.

- Hvis forbrugerne køber ind, som de plejer, så er der varer nok til alle, og så er der ikke noget problem, siger kommunikations- og analysechef hos Coop Lars Aarup til Ekstra Bladet.

- Vi skal ikke piske en stemning op, for det er unødvendigt, siger Lars Aarup.

Samme melding lød fra statsministeren under pressemødet.

- Vi står ikke i en fødevarekrise. Vi skal ikke hamstre fødevarer fra supermarkedet, sagde hun.

Alt sprit er væk: - Stjålet dunk er mere værd end alt andet på apoteket lige nu