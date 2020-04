Danske Thomas tæt på massakren: - Folk er rystede

Thomas Poulsen fik besked om tragedien på sin telefon. Over flere omgange.

Meddelelserne begyndte at tikke ind fra morgenstunden søndag. Den 47-årige dansker var hjemme i byen Halifax med sin kone og parrets børn.

Der var et skyderi i gang, lød informationerne fra flere medier. I første omgang blev Poulsen dog ikke meget klogere, da han forsøgte at læse op på situationen.

- Senere på formiddagen fik vi så besked om, at man skulle være forsigtig, og at gerningsmanden havde en politibil. Man skulle holde sig væk og kontakte politiet, hvis man så ham, siger Poulsen til Ekstra Bladet.

Foto: Tim Krochak/Ritzau Scanpix

Masseskyderier er sjældne i Canada. Her er våbenloven langt mere restriktiv, end tilfældet er i nabolandet USA.

Men i weekenden gik det galt. Helt galt i provinsen Nova Scotia.

- Vi hører jo hele tiden, at disse hændelser finder sted alle mulige andre steder i verden. Men nu er det lige pludselig her.

- Det er noget, der kan mærkes i lokalsamfundet. Folk er rystede og kede af det. Coronavirus fylder i forvejen. Et lokalt plejehjem er lige blevet ramt rigtig hårdt, og så kommer det her oveni, siger Poulsen.

Foto: Tim Krochak/Ritzau Scanpix

Han har boet her siden 1996. Thyboen kom hertil som 23-årig for at være med til at starte et fiskerifirma op.

Fra den jyske vestkyst til den canadiske østkyst. Fra Hanstholm til Halifax, som Nova Scotias største by hedder.

- Det er frygteligt at tænke på, at gerningsmanden angiveligt var på vej ind mod byen. Hvad kunne der ikke være sket?

Sådan beskriver Poulsen blandt andet det drama, som udspillede sig i hans provins denne weekend.

Foto: John Morris/Ritzau Scanpix

En bevæbnet mand har dræbt mindst 19 personer i perioden lørdag aften til søndag formiddag. Dødstallet kan være endnu højere.

Gerningsmanden, der er blevet identificeret som den 51-årige tandlæge Gabriel Wortman, kørte rundt og skød sine ofre flere forskellige steder omkring kystbyen Portapique, inden han satte kursen sydpå.

Var han fortsat hele vejen ad Route 102, ville han være endt i Halifax. Men godt 35 kilometer nord for byen, der er lidt større end Aarhus, blev Wortman stoppet.

Det sidste punktum og projektil blev sat på en tankstation ved byen Enfield. Canadiske politifolk skød Wortman efter en biljagt.

Tankstationen, hvor det hele sluttede. Foto: Vaughan Andrew/CP/ABACA/Ritzau Scanpix

Thomas Poulsen kunne genkende stedet, da optagelserne kom frem i medierne. Han har tanket på den holdeplads et utal af gange.

- Det kan ikke tælles på begge hænder og fødder, som han siger.

På den måde kom det hele tæt på. En dag, hvor alt var så langt fra virkeligheden i Nova Scotia.

- Området er kendt for idyl og flot natur. Og det, som lige er sket, er jo det stik modsatte, siger Poulsen.

Massakren er den værste i Canada, der har fundet sted i dette årtusind.