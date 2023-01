Flere har lige nu problemer med at tilgå borger.dk og digitalpost.dk.

Hos Digitaliseringsstyrelsen arbejdes der på at klarlægge og løse problemet.

- Vi er ved at skabe os et overblik og arbejder på højtryk for at få løst problemet, siger kontorchef Helle Nielsen.

- Det, vi hører, er, at nogle kan komme på, andre kan ikke, siger kontorchefen, der ikke har yderligere kommentarer.

Ekstra Bladet følger sagen ...