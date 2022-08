Danske turister i Sunny Beach-mareridt: Boede på skræk-hotel

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

'Dette 4-stjernede All-Inclusive hotel er for dig, som ønsker at bo på et lækkert hotel med et kæmpe poolområde direkte ved stranden'.

'Alle værelserne på hotellet er superflotte og indbydende'.

Det er nogle af de beskrivelser, man møder, hvis man på rejsebureauet DUF Rejsers hjemmeside leder efter det helt perfekte sted at slå sine folder som ung, festglad dansker i Sunny Beach, Bulgarien.

'Det ultimative festparadis' kan man nemlig ifølge DUF Rejser få fornøjelsen af på bureauets ene ungdomshotel, Chaika Beach.

Spørger man derimod nogle af hotellets gæster, tegner der sig et noget andet billede.

Der var store plamager med skimmelsvamp i loftet flere steder på hotellet. Privatfoto

Skimmelsvamp, spindelvæv og usikre altaner

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere af DUF Rejsers festglade kunder, der denne sommer har opholdt sig på hotel Chaika Beach. De har sendt omfattende billedmateriale, som dokumenterer de elendige forhold på hotellet.

En af dem er 19-årige Marius Sand Frandsen fra Herning. Sammen med fem venner besøgte han hotellet i sidste uge, hvor de fik sig en oplevelse meget langt fra beskrivelsen på hjemmesiden.

- Vi havde hørt om DUF Rejser gennem Instagram. Udefra så hotellet faktisk fint ud. Men da vi så kommer op på værelset, kan vi se, at der er skimmelsvamp over det hele. Jeg har også billeder af gangene, hvor der er skimmelsvamp på vej op ad trappen, og der var spindelvæv overalt, siger Marius Sand til Ekstra Bladet.

- Vi havde ikke engang fået håndklæder, fordi lastbilen, der skulle komme med dem, åbenbart var gået i stykker, siger Marius Sand, der i alt sammen med sine fem venner havde betalt omkring 30.000 kroner for rejsen.

Ekstra Bladet er også i besiddelse af en video, der tydeligt viser, hvordan et gelænder på en altan på femte sal sidder utrolig løst.

Generelt får man indtrykket af et møgbeskidt hotel, hvor rengøring er en by i Rusland, lyder det fra flere gæster. Privatfoto

Syg af all inclusive

Det var ikke kun de uhumske værelser og gange, der overraskede Marius Sand og hans venner. Også maden var den tilsyneladende helt gal med.

- Vi havde fået at vide af vores naboer, at en af guiderne havde sagt, at man skulle undgå at spise maden. Men vi havde købt all inclusive, så vi syntes, det var underligt. Vi går så ned og spiser morgenmad en dag, og det ender med, at tre af os bliver syge.

Den ubehagelige oplevelse betød, at de unge drenge endte med at bruge over 6000 kroner hver på at spise ude, selvom de havde betalt for et all inclusive-ophold, fortæller Marius Sand.

- Vi var fuldstændig i chok over det. Det ender med, at vi spiser fastfood hver eneste dag, fordi vi simpelthen ikke tør spise maden på hotellet, siger han.

Presset til opgradering

Marius Sand og hans venner var ligesom så mange andre kommet til Sunny Beach for at feste. Derfor havde de hjemmefra købt den såkaldte VIP-pakke, som de troede ville give dem en række gratis fordele på natklubberne.

Men da de ankom, begyndte guiderne straks at presse dem til at købe endnu en opgradering.

- Vi købte en VIP-pakke til 1000 kroner pr. mand, da vi tog afsted. Der skulle vi kunne komme gratis ind på de her klubber og få en masse gratis fordele. Men med det samme, når vi kommer ind i bussen i Sunny Beach, kommer der en guide hen og tigger os om at købe et extreme-armbånd til 1500 kroner ekstra.

- Vi havde læst anmeldelserne hjemmefra, så vi valgte bare at sige nej, og at det havde vi ikke lyst til. Men vi blev ved med at blive spurgt i alt seks gange dernede. Vi fik at vide af guiden, at vi ikke kunne bruge de ting, vi havde købt i forvejen, hvis ikke vi købte denne her opgradering. Det endte med, at der var tre guider på vores værelse, der tiggede os om at købe opgraderingen hele dagen, indtil vi til sidst sagde ja, siger Marius Sand.

Herefter fortsatte skuffelsen, da den 'frie bar', som Marius og hans venner var blevet lovet, ikke var så fri igen.

- Til alle events var det, vi fik ud af den 'frie bar', sådan noget juice, de havde hældt i kæmpe kartoner. Vi vidste ikke engang, om der var alkohol i.

På sociale medier som TikTok og Facebook deler flere også opslag, hvori de fortæller om deres oplevelser på Hotel Chaika Beach.

Marius og vennerne er ikke lykkedes med at klage til DUF, efter de er vendt hjem til Danmark. Privatfoto

Har forsøgt at klage

Marius Sand og vennerne har forsøgt at komme i kontakt med DUF Rejser for at klage over oplevelsen, fortæller han.

De har indtil videre ikke haft held med at kontakte DUF Rejsers livechat. På hjemmesiden fremgår det også, at der også er lukket for telefonhenvendelser fra 2. til 19. august.

