Danske turister strandet i Bangkok

Er du blandt de strandede danskere? Kontakt os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk.

Omkring 200 passagerer fra Danmark og Sverige er strandet i Bangkok lufthavn, efter deres fly fra Krabi til Thailands hovedstad, Bangkok, blev forsinket på grund af problemer med elektriciteten i lufthavnen.

Det skriver Politiken og den svenske avis Aftonbladet.

Passagererne er strandet, fordi den afgang de ellers skulle have været med fløj uden dem, og fordi der ikke er ledige pladser på fly, der afgår Europa.

I første omgang lød det fra flyselskabet bag den forsinkede afgang, Thai Airways, at det ville påberåbe sig force majeure og dermed, at dårlige elektriske installationer var en naturkatastrofe.

Nu har det dog valgt at betale for hjemrejsen for de strandede passagerer, skriver Politiken.

Annonce:

Strømafbrydelsen i lufthavnen i Krabi varede et par timer og betød, at der ikke var noget lys i start- og landingsbanen, sådan at fly ikke kunne lette eller lande.

Ifølge svenske Johan Lindström, som Aftonbladet har talt med, har der været 'aggressiv og lettere panisk stemning'.

Den første afgang han har været i stand til at finde fra lufthavnen i Bangkok er onsdag eller fredag og vil tage ham og familien over Indien, Tyrkiet og Frankfurt, inden han kan komme til Sverige.

Billetterne vil koste ham og familien med kone, to børn, mor og svigermor mellem 80.000 og 115.000 svenske kroner, svarende til mellem 54.000 og 77.000 danske kroner.

Aftonbladet har talt med Jonas Broström, der er salgschef hos Thai Airways i Sverige. Han kan ikke sige, hvor lang tid, det kommer til at tage at få alle de strandede passagerer hjem.

- Nej, det er umuligt. Men vi vil sørge for, at de kommer hjem så hurtigt og sikkert som muligt, siger han.

På billeder fra lufthavnen ses de mange passagerer, der sidder på lufthavnens gulv, mens de venter på afklaring om, hvordan de skal komme hjem.